El Consell de Mallorca reclamará a Madrid un convenio de carreteras que permita estudiar el soterramiento de la Vía de Cintura

El Consell de Mallorca ha logrado reunir a la mayoría de fuerzas políticas de la institución insular para reclamar al Gobierno central un nuevo convenio de carreteras que permita financiar diversas actuaciones viarias en la isla, entre ellas un estudio previo de un millón de euros para analizar un posible soterramiento de la Vía de Cintura (Ma-20). El acuerdo, firmado por PP, Més per Mallorca, El Pi y Vox, busca que el Estado habilite un nuevo acuerdo con una financiación que podría alcanzar los 350 millones de euros, resultado de actualizar los 230 millones pendientes del convenio anterior firmado en 2007 y liquidado en 2021.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha querido destacar durante la firma que la iniciativa supone anteponer los intereses de Mallorca a las diferencias partidistas. "Nuestra obligación es defender las necesidades e inquietudes del pueblo de Mallorca", ha señalado. Galmés ha explicado que hace un año reunió a los portavoces de los grupos políticos junto a diputados y senadores para impulsar un frente común ante Madrid. Tras meses de diálogo, ha añadido, se ha logrado consensuar una moción que pretende "defender los intereses de esta tierra ante el Gobierno de España".

El presidente insular ha subrayado además la importancia del convenio para mejorar la red viaria de la isla y garantizar la seguridad en las carreteras, tanto para residentes como para visitantes. En este sentido, ha reclamado que Mallorca reciba un trato similar al de otros territorios, como Canarias, donde el Ejecutivo central ha firmado un convenio de carreteras con aportaciones anuales de entre 200 y 250 millones hasta 2030, cuya suma total rondaría los mil millones de euros. "Mallorca no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos", ha defendido Galmés.

La moción se debatirá en el pleno del Consell de Mallorca de este jueves y, en caso de aprobarse, se elevará también al Congreso de los Diputados, al Senado, al Parlament balear y a los ayuntamientos de la isla para reforzar un frente institucional común que reclame al Ministerio de Transportes la firma de un nuevo convenio de carreteras y la financiación necesaria para ejecutar las inversiones previstas.

En el han acto de presentación del acuerdo han participado los diputados y senadores José Vicente Marí, Martí Àngel Torres, Joan Mesquida, Maria Salom, Carlos Simarro y Cristóbal Marqués (Partido Popular), así como Vicenç Vidal (Més) y Jorge Campos (Vox). Los portavoces del Consell de Mallorca firmantes de la iniciativa han sido Catalina Inés Perelló (Més per Mallorca), Antoni Sales (El Pi), Toni Gili (Vox) y Núria Riera (PP). También estuvo presente el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio

Un convenio pendiente desde 2007

El origen del conflicto se remonta al convenio de carreteras firmado en 2007 entre el Gobierno central y el Consell de Mallorca para financiar diversas infraestructuras viarias en la isla. Tras varias modificaciones a lo largo de los años, el 14 de diciembre de 2021 el anterior equipo de gobierno del Consell acordó liquidar la parte del convenio que se había ejecutado hasta octubre de 2020. Con esa liquidación quedaron 228,5 millones de euros pendientes de abonar por parte del Estado, una cantidad que, actualizada, podría alcanzar hoy los 350 millones. Entre las actuaciones afectadas se encuentran proyectos clave para la movilidad en Mallorca, como el primer tramo de la vía conectora o las variantes de Inca, Artà y Campanet.

En marzo de 2023, el Gobierno de España rechazó negociar nuevos convenios con los consells insulares y planteó que estas inversiones se financiaran a través del factor de insularidad del Régimen Especial de Baleares (REB). El Consell mostró entonces su desacuerdo, defendiendo que ese mecanismo está pensado para financiar nuevas inversiones estatales y no para cubrir compromisos pendientes.

Mientras tanto, el Govern ha transferido recientemente 30 millones procedentes del fondo de insularidad para impulsar algunos proyectos, una cantidad que desde el Consell consideran insuficiente para abordar las mejoras necesarias en la red viaria. El tono de la reclamación se ha recrudecido después de que el Estado firmara en octubre de 2025 un nuevo convenio con Canarias que prevé inversiones de 230 millones anuales hasta 2030.

¿Qué proyectos que se financiarían con el convenio?

El acuerdo político incluye una propuesta de inversiones vinculadas al futuro convenio de carreteras que prioriza la modernización de la red viaria y actuaciones para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en Mallorca. Entre las actuaciones previstas figura un estudio previo sobre mejoras sostenibles en la vía de cintura (Ma-20), que incluye analizar la posibilidad de soterrar tramos de esta infraestructura, además de nuevas conexiones y mejoras en los accesos a Palma.

También se contemplan intervenciones como la mejora del enlace de Cala Major, nuevas pasarelas peatonales en la Vía de Cintura y la autopista de Llevant (Ma-19), o la conexión entre la Ma-20 y la avenida de Alfons el Magnànim.

El listado incluye además la creación de diversas variantes en diferentes municipios -como Inca, Artà o Campanet-, actuaciones de mejora en carreteras de la red secundaria, rotondas en Manacor y Pollença, la ronda de Sencelles y proyectos de movilidad como aparcamientos disuasorios o el plan de viales cívicos de Mallorca.

No se financiarían, en todo caso, las obras del primer tramo del Segundo Cinturón de la Vía de Cintura anunciado por el actual equipo de gobienro insular. El proyecto arrancará con una inversión íntegra dle Consell.

Consenso político en el Consell con ausencia del PSOE

Los representantes de los partidos firmantes han querido destacar tras la firma del acuerdo el consenso alcanzado para defender el convenio ante el Gobierno central, aunque también han criticado la ausencia del PSOE en la firma del acuerdo.

El portavoz de El Pi, Antoni Salas, ha defendido la necesidad de actualizar el convenio, señalando que fue su formación la que planteó durante las negociaciones que los 230 millones pendientes desde 2021 ya no tienen el mismo valor a día de hoy y que la actualización hasta los 350 millones permitiría financiar numerosas infraestructuras para la isla. "Es importante que podamos hacer presión en Madrid", ha defendido.

Por su parte, el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha subrayado que el acuerdo demuestra la voluntad de alcanzar consensos en una isla que, según ha dicho, "está llegando a sus límites de capacidad". En este sentido, ha pedido que la reivindicación vaya acompañada de proyectos concretos y de una negociación política real con el Estado.

Desde Vox, su diputado Jorge Campos ha asegurado que la iniciativa refleja tanto el consenso entre partidos como, a su juicio, el incumplimiento del Gobierno central con Mallorca. Según ha señalado, la moción pretende trasladar esta reivindicación a las instituciones estatales para que el Ejecutivo escuche "el clamor de los ciudadanos de Mallorca". "Al Gobierno de Pedro Sánchez se le debería de caer la cara de vergüenza cuando estas instituciones estén reivindicando que cumplan con una obligación del Ministerio de Transportes", ha criticado el político ultraderechista.

Finalmente, el diputado del PP José Vicente Marí ha destacado el trabajo de diálogo impulsado por el presidente del Consell para lograr un acuerdo entre los grupos y ha defendido que el objetivo común es reclamar al Estado los recursos necesarios para mejorar las infraestructuras de la isla. "Nosotros ya dijimos que la gran estafa de la señora Armengol era quitarles los convenios de carreteras a los consells insulares. Quitar autonomía política a estas instituciones fue el gran engaño", ha señalado el diputado popular.

La versión de los socialistas

Por su parte, el PSIB-PSOE ha critidaco la iniciativa y ha acusado a Galmés de utilizar el convenio de carreteras con fines partidistas. La portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha asegurado en declaraciones a los medios tras finalizar el acto de presentación del acuerdo que el presidente "no ha dado ningún paso real en tres años para lograr financiación estatal" y ha reprochado al PP que priorice nuevas infraestructuras viarias en lugar de impulsar una política de movilidad más amplia y coherente.

Los socialistas han justificado su ausencia en la moción al considerar que la propuesta no aborda de forma integral los retos de movilidad de la isla, apuntando que en cualquier caso "no estamos en contra de pedir financiación al Estado". En este sentido, Cladera ha defendido la necesidad de incorporar medidas como el refuerzo del transporte público y otras infraestructuras sostenibles, así como la aprobación de la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca, que, según han señalado, el PP mantiene paralizada.