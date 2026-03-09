Colangioscopia directa para abordar la patología obstructiva compleja de la vía biliar
Clínica Rotger incorpora la técnica de colangioscopia directa, un procedimiento muy avanzado que permite visualizar y acceder a tomar muestras de tumores de difícil acceso dentro del páncreas o la vía biliar, así como eliminar piedras ubicadas en los conductos mediante litotricia
El equipo de especialistas en endoscopia de Clínica Rotger cuenta con tubos de endoscopia de grosor inferior a 3mm, equipados con accesorios para la focalización de biopsias y la fragmentación de cálculos. La colangioscopia directa es un procedimiento de diagnóstico por imagen utilizado para examinar las vías biliares y el conducto pancreático.
El equipo de especialistas en endoscopia de Clínica Rotger -el doctor Ángel Cañete, la doctora Isabel Maestro y el doctor Sam Khorrami- cuenta con un equipo de tubos de un grosor inferior a 3 mm, equipados con accesorios para realizar intervenciones complejas sin cicatrices externas en la zona pancreatobiliar. El tubo pasa desde la boca, por el esófago y el estómago, hasta alcanzar el intestino delgado, que es donde desembocan los conductos. Durante este proceso se pueden detectar y tratar cálculos biliares mediante litotricia o tomar muestras para biopsiar tumores de difícil acceso.
Este avance tecnológico permite un abordaje mínimamente invasivo para el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías complejas del páncreas y otras complicaciones obstructivas de la vía biliar. Según explica el doctor Ángel Cañete: «Esta tecnología nos permite, por ejemplo, aplicar en Clínica Rotger técnicas de litotricia dentro de un conducto biliar obstruido o biopsiar tumores en el páncreas o las vías biliares que no hemos podido diagnosticar con las técnicas habituales. La novedad es importante porque nos ofrece nuevos abordajes para problemas complejos que hasta ahora no tenían una solución mínimamente invasiva».
Clínica Rotger ya utiliza técnicas endoscópicas para el diagnóstico y tratamiento del tracto digestivo
Mediante la ecoendoscopia de última generación se realizan procedimientos ambulatorios y mínimamente invasivos que, accediendo por orificios naturales del cuerpo, permiten tomar muestras de lesiones ubicadas en zonas de difícil acceso. Así se mejora la detección y es posible obtener muestras que permiten estudios diagnósticos más precisos, lo que a su vez abre la puerta a tratamientos personalizados en enfermedades del páncreas, vías biliares y otros órganos digestivos.
Gracias a la tecnología los especialistas de Clínica Rotger logran el acceso para la toma de muestras en zonas complejas, lo que permite identificar patología tumoral sin necesidad de realizar cirugía abierta. Concretamente, la ecoendoscopia es la prueba más específica para la detección y estudio de lesiones en el páncreas
El doctor Ángel Cañete es un referente en la obtención de muestras de lesiones detectadas mediante la introducción de una aguja a través del tracto digestivo con control ecográfico. Realiza procedimientos como la ecoendoscopia con punción-aspiración con aguja fina (PAAF)o biopsia con aguja gruesa (BAG). Según explica el doctor: «El paciente entra en la sala de endoscopia sin diagnóstico y sale con un informe preciso que permite optar por tratamientos individualizados dirigidos a cada patología o bien descartar la necesidad de tratamiento».
Gracias a la tecnología disponible en el Área Quirúrgica de Clínica Rotger y al equipo de especialistas, se logra el acceso para la toma de muestras en zonas complejas, lo que permite identificar patología tumoral sin necesidad de realizar cirugía abierta. Concretamente, la ecoendoscopia es la prueba más específica para la detección y estudio de lesiones en el páncreas. Esta tecnología convierte a Clínica Rotger en centro de referencia en Baleares para el estudio del páncreas
En las salas de endoscopia avanzada de Clínica Rotger, todos estos procedimientos se realizan bajo sedación, son indoloros y, en muchos casos, no requieren ingreso hospitalario. Los endoscopios con imagen HD y la torre electroquirúrgica de última generación proporcionan una mejor detección, caracterización y tratamiento de las lesiones en una única exploración que, realizada con el tiempo necesario y de forma exhaustiva, permite disminuir el número de procedimientos futuros.
Diferenciación de las técnicas para las enfermedades pancreáticas y biliares
El páncreas y las vías biliares se sitúan en una zona compleja de la anatomía, rodeada de grandes vasos y en áreas profundas del abdomen. Los conductos biliares y los que recorren el páncreas son numerosos y de pequeño calibre. La obstrucción de estos conductos (por piedras o por tumores que crecen en su interior) genera problemas de salud muy importantes.
La ecoendoscopia permite identificar estas lesiones mediante control ecográfico desde el estómago o el duodeno, pudiendo tomar muestras con agujas de punción o aplicar tratamientos locales en situaciones concretas.
La CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) permite el acceso a las vías biliares y pancreáticas desde la papila duodenal, con control radiológico, para el diagnóstico y tratamiento de problemas obstructivos en la zona.
La colangioscopia directa se utiliza en casos donde las anteriores técnicas no han sido suficientes para proporcionar un diagnóstico o tratamiento satisfactorio. Permite el acceso directo a los conductos biliopancreáticos, y obtener imagenes de alta definición, para avanzar en la resolución de la patología a tratar. Esta técnica complementa a las ya disponibles en Clínica Rotger para situaciones complejas de diagnóstico o tratamiento en la patología biliopancreática.
