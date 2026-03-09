Todos los centros de salud de Baleares tendrán un coordinador para actuar ante una agresión

La violencia, tanto física, como verbal, se ha convertido en un problema que sufre el sistema sanitario público de Baleares. Y para dar respuesta a lo que se califica de “lacra” la conselleria de Sanidad ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio de Médicos y con el Colegio de Enfermeras para respaldar al profesional sanitario que padece este tipo de situación violenta. La más importante de las actuaciones que recoge este convenio es que cada centro de salud u hospital contará con un responsable, que será quien canalice y formalice la denuncia por cada agresión, física y verbal, que se produzca en el espacio sanitario, de tal manera que ninguno de estos incidentes quede sin registrar.

Este acuerdo de colaboración ha sido presentado esta mañana por la consellera de Sanidad, Manuela García; por el director general del IB Salut, Javier Ureña; por el presidente del Colegio de Médicos, Carles Recasens y por la vocal del Colegio de Enfermeras, Rosa González. Todos ellos han coincidido en que la violencia que sufre el personal sanitario es cada vez más habitual y más grave y, por lo tanto, la administración sanitaria debe tomar las medidas que sean necesarias para terminar con este problema, pero, sobre todo, para proteger al personal que trabaja en los centros de salud.

Los datos que justifican esta actuación son demoledores. El año pasado se contabilizaron hasta 1.428 agresiones a personal de los centros sanitarios de Baleares. El 87.5% fueron agresiones verbales y el 12,5% restantes fueron físicas. Estas cifras son un 15% superiores a los incidentes registrados el año anterior.

Los responsables sanitarios detallaron que es necesario concienciar y dar visibilidad al problema que padece la sanidad y para buscar una solución se ha creado un circuito de actuación que asegure la atención inmediata al personal agredido o amenazado, al tiempo que se canaliza un sistema de asesoramiento y asistencia jurídica a la víctima.

Con este acuerdo se pretende que todos estos incidentes se denuncien, aunque hay muchos sanitarios que prefieren no hacerlo por las molestias que supone presentar una denuncia. Por esta razón, se ha aprobado este convenio, que permitirá que estas denuncias se presenten con la ayuda de los colegios profesionales.

Con este acuerdo también se realizará un mapa de actuación y prevención. El objetivo es diseñar las estrategias de seguridad más eficaces, que permitan prevenir las agresiones. Este plan va dirigido tanto al personal sanitario, como a los ciudadanos, ya que la decisión de la administración sanitaria es no dejar pasar ni una sola agresión contra un médico, una enfermera o un trabajador administrativo.

Como este problema no es nuevo, el servicio de salud viene colaborando desde hace tiempo con Policía Nacional y Guardia Civil, que imparten cursos de formación a los profesionales sanitarios, para aconsejarles de qué manera deben actuar ante una agresión. Son recomendaciones que deben cumplirse antes, durante y después de las agresiones. Por ejemplo, se aconseja retirar del alcance de los usuarios los objetos que puedan lanzarse, disponer de vías de salida, mantener la distancia de seguridad y hablar con un tono pausado.

Se da la circunstancia que el 33% de los agresores son reincidentes, pero esta situación no queda reflejada durante la tramitación de la denuncia judicial.