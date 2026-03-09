ANPE respalda el nuevo decreto educativo que abre la puerta a la jornada laboral de cuatro días en Baleares

El sindicato ANPE ha ratificado este lunes su apoyo al nuevo Decreto de selección y provisión de personal docente tras conseguir que la Conselleria de Educación y Universidades acepte sus principales ejes reivindicativos. Entre las medidas destaca la flexibilización de la jornada laboral en cuatro días para hacer las plazas más atractivas, así como el reconocimiento de toda la etapa 0-3 como pública y la mejora de las condiciones económicas para las comisiones de servicio forzosas. Con este voto favorable, el sindicato busca dotar de estabilidad normativa al sector mientras exige a la Administración un compromiso firme con el prestigio de la profesión docente en las islas.

Durante la Mesa Sectorial celebrada hoy, ANPE ha manifestado su voto favorable al nuevo borrador del decreto presentado por la Conselleria- según ha explicado en nota de prensa-, un texto que ha sido expuesto por segunda vez con la intención de generar una seguridad jurídica necesaria en los centros. Esta normativa tiene como objetivo principal regular la selección y provisión del personal docente en las islas, buscando establecer un marco de estabilidad que simplifique los procesos administrativos y mejore las condiciones de trabajo en los centros públicos del archipiélago.

El punto más llamativo y que ha centrado gran parte del debate es la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral docente para que pueda desarrollarse en cuatro días. Esta medida, que inicialmente fue una reivindicación planteada por ANPE en 2024 para el régimen especial -según ha recordado- ha sido finalmente aceptada por la Administración con la intención de generalizarla a todo el profesorado que sea posible.

Según los representantes sindicales, esta medida no solo responde a una demanda de conciliación, sino que "se plantea como una herramienta estratégica para hacer las plazas docentes en Baleares mucho más atractivas". "En un contexto donde la cobertura de plazas es un reto constante, la jornada de cuatro días se perfila como un incentivo para facilitar la llegada y permanencia de profesionales en el sistema", asegura el sindicato.

La aprobación de este decreto no ha estado exenta de tensiones previas en el diálogo social. Desde la presidencia de ANPE se había advertido anteriormente que la regulación mediante decreto podía restar margen de maniobra a la negociación colectiva, algo que no satisfacía inicialmente a la organización. El sindicato ha mantenido una postura de vigilancia constante, subrayando que cualquier cambio normativo debe pasar por una mejora real de las condiciones del profesorado. No obstante, tras la Mesa Sectorial de este lunes, el sindicato ha reconocido "una mayor flexibilidad por parte de Educación", que ha terminado incorporando la mayoría de las peticiones presentadas por la organización, lo que ha motivado su voto positivo final.

Protección del colectivo interino

Además de la jornada compactada, ANPE ha puesto sobre la mesa cuestiones económicas "fundamentales para paliar las dificultades de destino en el archipiélago". Una de las exigencias ha sido que las comisiones de servicio forzosas, aquellas en las que un docente debe impartir materias afines en un mismo centro por falta de profesorado, sean catalogadas con el plus económico correspondiente a las plazas de difícil cobertura. Esta medida busca compensar el esfuerzo adicional de los profesionales que asumen cargas lectivas diversas para garantizar la atención educativa.

El nuevo texto normativo también aborda la estructura del sistema educativo público en sus etapas iniciales y la protección de los trabajadores más vulnerables. ANPE ha insistido en la necesidad de que toda la etapa educativa de 0 a 3 años sea incluida como pública en el redactado. Paralelamente, se ha logrado la eliminación de la cláusula que establecía que un interino sustituto solo podría cobrar, como máximo, hasta el 31 de julio. Al suprimir este límite, "se permite seguir negociando mejoras laborales que eviten la pérdida de derechos retributivos durante el periodo estival, asegurando que los interinos no vean recortados sus ingresos de forma arbitraria", han detallado.

A pesar del apoyo otorgado al decreto, ANPE ha querido dejar claro que este paso es "solo un avance en un camino más largo hacia la excelencia del sistema educativo balear". Al emitir su voto a favor, el sindicato ha recordado formalmente a la Administración que "no debe bajar la guardia" y que es imperativo seguir estableciendo nuevas medidas que prestigien la profesión docente en las islas. Para la organización, la estabilidad normativa que promete este decreto debe ir acompañada de "un reconocimiento social y profesional acorde a la responsabilidad de los educadores".