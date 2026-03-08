Rosa García Barba: «La diversidad no es un concepto abstracto, es una forma de ser y entender la empresa»

Rosa García Barba es responsable de Talento y Cultura en el Territorio Este de BBVA que comprende Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Región de Murcia. Trabaja para integrar la gestión de personas en la estrategia de negocio de una entidad global con fuerte arraigo en esta región. Con una trayectoria desarrollada en distintos ámbitos del banco, defiende una cultura basada en la meritocracia, la confianza y el liderazgo inclusivo. Cree firmemente en el valor de la diversidad, más allá del género, y en la importancia de acompañar el desarrollo profesional de las personas a lo largo de todas las etapas de su carrera.

Cada vez se habla más de diversidad en el ámbito empresarial. ¿Qué significa realmente para BBVA este concepto?

Para BBVA, la diversidad no es un concepto abstracto, sino una forma de ser y entender la empresa. No hablamos solo de diversidad de género, sino de contar con equipos formados por personas con distintas experiencias, edades, trayectorias y maneras de ser y de pensar. En una organización global, que trabaja con clientes muy diversos, necesitamos reflejar esa pluralidad también internamente. Cuando los equipos son homogéneos, las decisiones pueden ser más rápidas, pero no siempre son las mejores. La diversidad aporta debate, perspectivas distintas y soluciones más completas, y eso tiene un impacto directo en el negocio.

¿Cómo has vivido tú esa diversidad a lo largo de tu propia carrera profesional?

He de decir que a lo largo de mi carrera profesional en BBVA nunca he experimentado discriminación de género. Siempre he estado rodeada de managers que me han impulsado a crecer y desarrollarme profesionalmente asumiendo posiciones de mayor responsabilidad; se fijaban en mi valía y mis capacidades y no en mi género. He tenido la suerte de tener una red de apoyo muy consolidada que me ha permitido dar pasos firmes, desarrollarme en diferentes áreas y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que se abrían en mi camino. Pero sí que es cierto que en mi entorno, compañeras cercanas, sí me han trasladado alguna experiencia en este sentido, como interrupciones en reuniones o ver cómo se daban por sentado ciertos logros. Creo que estas experiencias, aunque desalentadoras, tienen que servir para concienciar todavía más sobre la importancia de aunar esfuerzos para trabajar en crear un entorno laboral mucho más inclusivo. Es crucial que, como líderes, nos enfrentemos a estas situaciones y promovamos una cultura donde se valore el mérito y la contribución de cada individuo sin importar su género.

¿Qué está haciendo BBVA para que esa diversidad sea real y sostenida en el tiempo?

Lo más importante es que la diversidad esté integrada en los procesos, no tratada como algo puntual. En BBVA trabajamos para identificar talento con potencial y acompañarlo en su crecimiento, revisando los procesos de selección y promoción para evitar sesgos. Aplicamos medidas como la regla de Rooney, que garantiza diversidad en las candidaturas finales, impulsamos programas de mentoring y formación, y fomentamos la visibilidad de referentes femeninos dentro y fuera de la organización. Además, apostamos por modelos de trabajo flexibles y por un liderazgo inclusivo, donde el papel del mánager es clave para convertir estas políticas en una realidad real. A cierre de 2025, el 37,2% del equipo directivo de BBVA en España está formado por mujeres.

Se habla mucho de liderazgo femenino. Más allá de las etiquetas, ¿cómo entiendes tú este liderazgo en el día a día?

Para mí, el liderazgo va de liderar desde la autenticidad. Las mujeres solemos aportar una mirada más colaborativa, una mayor capacidad de escucha y una gestión más empática de los equipos. No se trata de comparar estilos ni de enfrentar liderazgos, sino de entender que la diversidad de formas de liderar enriquece a las organizaciones. Integrar distintas sensibilidades y maneras de tomar decisiones nos hace más fuertes y más preparados para gestionar la complejidad.

Para terminar, ¿qué consejo le darías a una chica que hoy inicia su carrera profesional?

Le diría que confíe en sí misma, que sea su mejor aliada, y que no espere a sentirse completamente preparada para dar el siguiente paso. Que busque referentes, que construya una red de apoyo y que apueste por el aprendizaje continuo, porque el mundo profesional cambia muy rápido. Y, sobre todo, que no renuncie a sus aspiraciones y que trabaje para conseguirlas. El talento necesita oportunidades, pero también decisión, constancia y valentía.