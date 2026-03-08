Un reconocimiento al peso económico y el carácter transformador de las pymes

Comienza la cuenta atrás para la quinta edición de los Premios Revoluciona. Los galardones, impulsados por BBVA en colaboración con la Universitat de Valencia (UV), reconocen a las pymes de Balears, Comunitat Valenciana y Región de Murcia que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y el compromiso social.

La facultad de economía de la Universitat de València acogió el pasado martes el acto de presentación de esta nueva convocatoria que aspira a crecer en participación y a tener un mayor impacto. Así lo expresó José Manuel Mieres, director de la Territorial Este de BBVA quien destacó el carácter valiente, transformador y de liderazgo de las empresas que se suman al reto lanzado por BBVA: «Son cinco años reconociendo empresas que no se conforman, que no esperan ver venir el futuro, sino que son ellas las que lo conforman», afirmó.

Los proyectos seleccionados apuestan por la digitalización, la sostenibilidad y el compromiso social «como parte de su estrategia empresarial y no solo como un accesorio». En este sentido, tal y como señaló Mieres, los Premios Revoluciona no son más que un reflejo de los valores de BBVA: «Creemos en la innovación y en la sostenibilidad no solo como un reto sino como una palanca fundamental para asegurar la competitividad y el crecimiento».

Enfocados a detectar las pymes «que convierten desafíos en oportunidades», los Premios Revoluciona también quieren ser un reconocimiento del valor de la pequeña y mediana empresa como motor económico de las tres comunidades autónomas donde se convocan. Más allá de ser un mero símbolo, los galardones «ofrecen visibilidad estratégica a través de un plan de comunicación integral, el acompañamiento experto y el apoyo de un mentor de BBVA que ayuda a impulsar los próximos pasos», detalló Mieres.

Francisco Muñoz Murgui, decano de la facultad de Economía de la UV, remarcó que «edición tras edición hay auténticas joyas por descubrir por su buen desempeño» en los tres pilares de actuación de los premios: transformación digital, sostenibilidad e impacto social. Muñoz subrayó que «no hay un patrón» económico, social o sectorial de los galardonados porque el premio «está en las personas, en el esfuerzo y la actitud, no tanto en lo que hace la empresa». En este sentido Muñoz destacó la singularidad de esta convocatoria que «aterriza en la economía real» y destacó el esfuerzo que deben hacer las empresas que deciden presentar sus candidaturas. Finalmente, Muñoz apuntó que los proyectos empresariales que aspiren a esta distinción serán valorados «por un jurado plural» con representantes de las tres comunidades en las que se convoca el premio; y provenientes tanto del ámbito académico como del empresarial.

Juan Cifre y Maria Cayuela, co fundadores y propietarios de BioSmartData, premiados por Baleares en 2025. / .

Las intervenciones finales de esta presentación corrieron a cargo de los premiados en la pasada edición de los Premios Revoluciona BBVA y vinieron a confirmar el impulso que imprime esta iniciativa a los proyectos empresariales. Juan Cifre, CCO de BioSamartData, empresa balear del ámbito sanitario galardonada en 2025, quiso animar a las empresas a participar en este convocatoria enfatizando que «es una experiencia única que se debe vivir para ver como BBVA acompaña en todo el proceso. Es una oportunidad para poder generar ese valor y apoyar a las pequeñas empresas que queremos llegar a impactar». Cifre reconoció que Balears no impulsa especialmente la innovación en ámbitos como el sanitario, pero aun así destacó que «hay empresas muy buenas que trabajan en esa dirección».

«El premio nos ha aportado reputación, ha sido un altavoz y nos ha ayudado a traspasar fronteras», recalcó Cifre. Asimismo subrayó la necesidad de que instituciones públicas y privadas apuesten por el conocimiento la innovación y el impacto social: «BBVA ya lo está haciendo», resaltó.

Pedro Gris, representante de New Garden, empresa de la Región de Murcia premiada en 2025, destacó que los premios Revoluciona han supuesto mejoras significativas para su empresa, comenzando por la visibilidad que han conseguido para Circular, su nueva marca. «Hemos aprendido a comunicar, y a creer en nosotros. Hemos terminado de perfilar la marca y estamos llegando a una audiencia nueva, también en otros mercados como Francia, Alemania, reino Unido, Italia y México»

Desde Valencia Javier Juanes, cofundador de Casfid, remarcó que el premio ha sido un impulso real que ha aportado visibilidad a su compañía. «Ha sido un reconocimiento no solo a la innovación, también a nuestro equipo. Innovar es seguir creando producto, tecnología y servicios, pero siempre con un componente social. La innovación no siempre hace ruido, pero siempre deja huella», remarcó Juanes.