La manifestación transfeminista del 8M supera a la oficial en Palma: «El feminismo es nuestra principal herramienta para mejorar el mundo»

"La extrema derecha quiere regresar a los roles de género habituales. Nos quieren sumisas y calladas. Visca la lluita feminista". Un año más, Palma ha vivido dos manifestaciones con motivo del 8M. La marcha matinal, organizada por el Moviment Feminista de Mallorca, ha congregado a unas 2.000 personas, mientras que la manifestación transfeminista de la tarde ha reunido a alrededor de 2.200, superando ligeramente a la convocatoria oficial de la mañana.

Sin embargo, más allá de las cifras, los cánticos, el ambiente, el sentimiento y muchas de las reivindicaciones han sido prácticamente los mismos en las dos marchas por el Día Internacional de la Mujer.

Ante un ojo neutral habría sido prácticamente imposible percibir grandes diferencias entre ambas movilizaciones, más allá de que la manifestación transfeminista ha contado con una presencia mucho más numerosa de gente joven.

Esta división, según la portavoz de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, Marta Serrano, puede resultar incluso beneficiosa, ya que permite movilizar a más personas que si se celebrara una única convocatoria. Aun así, las cerca de 4.400 personas que han participado en total quedan lejos de las cifras registradas en los tres años previos a la pandemia, cuando las manifestaciones del 8M en Palma solían superar las 10.000 asistentes.

La manifestación convocada por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca ha arrancado a las 18.00 horas desde la plaza de España bajo el lema: "Lo volveremos a hacer, más feministas que nunca". Miles de personas han llenado las calles para hacer frente a los "discursos reaccionarios" que, según denuncian, ponen en riesgo los derechos conquistados por el movimiento feminista.

Serrano ha llamado a tomar las calles para oponerse al "contexto de retrocesos sociales y de auge de discursos reaccionarios que ponen en cuestión las conquistas del movimiento feminista".

Las manifestantes, al finalizar el recorrido, se congregaron en la plaza de Cort y varias mujeres se turnaron para leer el manifiesto.

"El feminismo es nuestra principal herramienta para mejorar el mundo y para conseguir justicia social para todas. Este es el miedo de la derecha y la extrema derecha: nuestra capacidad revolucionaria. Tienen miedo de que las niñas y las jóvenes tengan conciencia feminista y digan que ya es suficiente", explicó una de las manifestantes.

«Nos quieren en casa, recluidas en el ámbito privado, sumisas. Nos quieren imponer la división sexual del trabajo y vendernos como una elección libre la dependencia económica y el retorno a los roles tradicionales, pero no es libertad si es imposición estructural», sentenciaron las manifestantes.