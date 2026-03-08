8M - Día Internacional de la Mujer
Manifestación 8M en Mallorca: el feminismo planta cara al patriarcado y la ultraderecha
La marcha convocada por el Moviment Feminista de Mallorca parte esta mediodía de la plaza de España
La división organizativa del feminismo vuelve a ser protagonista el Día de la Mujer
Maria López
"Este 8M frente al patriarcado y la extrema derecha, volvemos a salir a las calles". Con este llamamiento, el Moviment Feminista de Mallorca animaba a participar en la marcha reivindicativa que ha convocado este mediodía con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Avui no és festa, és dia de protesta": así ha arrancado la manifestación en Palma, con numerosas personas coreando lemas que recuerdan que la jornada es de lucha y reivindicación.
Diversos grupos ya se concentraban en Plaza de España, minutos antes de las 12. Memoria de Mallorca, Federació de Veïns y sindicatos exhiben sus pancartas reivindicativas, y Moviment Feminista de Mallorca encabeza la marcha con el lema: Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo.
Otras manifestaciones hoy en Mallorca
La manifestación ha arrancado en la plaza de España a las 12:00 horas y recorrerá Sant Miquel, Cort y calle Conqueridor, hasta finalizar en el Born. La memoria y el relevo generacional marcan esta cita que se centra en recordar a las mujeres que ya no están, pero apoyando al mismo tiempo a las que luchan ahora y a las que lo harán en el futuro.
Es la primera de las manifestaciones convocadas hoy ya que, un año más, el feminismo de la isla marchará dividido. Durante la mañana, tiene lugar la cita del Moviment Feminista de Mallorca; y por la tarde, a partir de las 18 horas, la que respone al llamamiento de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca. Ambas, sin embargo, señalan un "enemigo" común: "El auge de la ultraderecha".
