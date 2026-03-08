Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación

Un cocinero ha demandado al hotel en el que trabajaba en la zona de Cala Millor porque le echaron pocos días después de tener programada una intervención quirúrgica en el hospital a principios de este año. El empleado, un fijo discontinuo con más de siete años de antigüedad, considera que el despido es nulo debido a que se han vulnerado sus derechos fundamentales como ser discriminado por su estado de salud.

De forma subsidiaria, plantea que el despido es improcedente al alegar que no ha quedado debidamente acreditada la causa que fundamenta la decisión extintiva llevada a cabo por la empresa.

El afectado reclama su finiquito y liquidación y, además, solicita una indemnización adicional de 15.000 euros en concepto de daño moral. El trabajador pide ser compensado en atención a la “actitud antisocial y discriminatoria” de los codemandados, ya que mantiene que los hechos son muy graves porque se ha menoscabado su dignidad. Según su versión, “la actuación del empleador ha sido totalmente discriminatoria por mi condición de trabajador discapacitado” a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El hombre trabajaba como cocinero en un hotel de la isla desde octubre de 2018. Era fijo discontinuo, con un contrato a jornada completa de duración indefinida.

El pasado 28 de enero de 2026 tenía programada una intervención quirúrgica. Ese día ingresó en el hospital, pero, tras varias pruebas diagnósticas, los especialistas decidieron que no era viable la operación por presentar complicaciones.

El empleado recabó el informe hospitalario para informar a su empresa y comunicar que al día siguiente, 29 de enero, ya podía reincorporarse al hotel pues habían pospuesto su intervención quirúrgica ante su situación de salud. “Sorpresivamente me comunica el chef que el director le ha advertido que habían procedido a despedirme y a contratar a otra persona en mi lugar”, asegura el cocinero, representado por el abogado laboralista Pablo Alonso de Caso.

Según el afectado, el chef le envió mensajes de WhatsApp el día 29 de enero en los que le decía que desde recursos humanos habían decidido resolver su contratación sin ocultar el motivo: “Por la operación, ya que se había traído a uno de tu categoría en tu puesto; ahora prepararemos el finiquito… el problema es que se había planificado así… ahora vengo de hablar con recursos humanos y no cambian de opinión, ya que tu sustituto ya está de alta. Hacen el finiquito a fecha de ayer… que te cojas paro, pero también tienes derecho a la baja. Me sabe mal…”.

Salud precaria

Según destaca el demandante, “como es de ver, la empresa no oculta la decisión extintiva, mi situación de salud, mi intervención quirúrgica y el periodo de baja por incapacidad temporal que provocaría mi estado de salud tras la intervención quirúrgica; la empresa no quiere soportar a un trabajador con la salud precaria y que pueda estar en situación de incapacidad temporal de larga duración; en este sentido, el despido es nulo”.

No obstante, la empresa pergeña “una extinción falaz y tendenciosa”, según indica el cocinero, en claro fraude de ley y abuso de derecho, “pues se inventa una causa vacua para proceder a mi despido”. Según su versión, en la propuesta de sanción ya se avisa de que se le va a despedir, sin esperar siquiera a sus alegaciones de descargo.

Así, el trabajador recibe una carta el 3 de febrero de 2026 para que alegue, aun cuando le dicen que han tomado la decisión de despedirle. Y, dos días más tarde, el 5 de febrero le entregan otra carta procediendo al despido, sin analizar sus alegaciones, sin perjuicio de que el día 29 de enero ya le habían comunicado que le hacían el finiquito. “La postura de la empresa supone una pantomima; alegue lo que alegue ya han tomado la decisión de despedirme”, se queja el hombre.