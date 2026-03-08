Cerca de 500 personas asisten al concierto de góspel en Palma organizado por el Consell de Mallorca para celebrar el 8M

El Consell de Mallorca ha celebrado un concierto de góspel en homenaje a las mujeres en la capilla de la Residencia Sant Josep (Germanetes), en Palma, dentro de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer. El recital, a cargo del coro Palma Gospel Singers, ha reunido cerca de 500 personas en una mañana de música y reconocimiento al papel de las mujeres en la sociedad.

El acto se ha enmarcado dentro de la programación impulsada por la institución insular bajo el lema «Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries», una campaña que reivindica la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, familiar y profesional.

El concierto ha estado protagonizado por el coro Palma Gospel Singers, una formación musical fundada en el año 2015 que se ha consolidado como una de las referencias del góspel en Mallorca. El repertorio ha incluido una selección variada de piezas, con especial protagonismo del góspel más contemporáneo y festivo, combinado con algunas composiciones más clásicas.

Más actividades por el 8M

Este concierto forma parte de la programación del 8M impulsada por el Consell de Mallorca, que durante el mes de marzo incluye diversas actividades culturales, educativas y de sensibilización para promover la igualdad y visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la exposición «Les dones mouen el món», que puede visitarse en el Centre Cultural la Misericòrdia hasta el 11 de marzo y que reúne 64 obras de Soledad Jiménez-Villarejo y artistas del Cercle de Belles Arts de Palma. La programación también incluye la actividad «Dones, esport i diversitat», celebrada en el CEIPIESO Gabriel Vallseca de Palma con la participación de las deportistas Shella Badaseraye, Farah El Bousairi y Taty Ferrer.

También durante el mes de marzo se desarrolla el ciclo de talleres «De la infància a la plenopausa, sense tabús» en los centros socioculturales del Consell de Mallorca. Además, el 14 de marzo a las 11.00 horas se inaugurará en el Centre Cultural la Misericòrdia la exposición fotográfica «Dones corrents fent coses extraordinàries», del fotógrafo Héctor García-Delgado Agra (@mallorquineando), que podrá visitarse hasta el 31 de marzo.

La programación concluirá el 19 de marzo a las 18.00 horas con la mesa redonda «Cooperació amb mirada de dona», también en el Centre Cultural la Misericòrdia y organizada en colaboración con el Fons Mallorquí de Cooperació.