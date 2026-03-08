Baleares cae al puesto 11 en el ranking de igualdad de género

Baleares se sitúa en la undécima posición del ranking autonómico de igualdad de género elaborado por Impulsa Balears a partir de la metodología de Naciones Unidas. El indicador mide el empoderamiento de la mujer en ámbitos como la salud, la educación y el mercado laboral.

El índice, que oscila entre 0 (desigualdad nula) y 1 (desigualdad máxima), ha registrado en esta edición una puntuación de 0,042, empeorando respecto a la medición anterior (0,033). Con este resultado, el archipiélago se sitúa por debajo de la media nacional (0,034) y solo presenta mejores datos que Castilla y León (0,045), Andalucía (0,046), Extremadura (0,049), Canarias (0,050), Castilla-La Mancha (0,053) y Murcia (0,057).

Desde Impulsa Balears recuerdan que la igualdad de género es un factor clave para la competitividad global sostenible de una región, ya que garantiza que todos los miembros de la sociedad puedan contribuir y beneficiarse del progreso económico.

El balance de género del archipiélago revela una mayor predisposición de las mujeres a la formación, aunque esta ventaja educativa no se traduce en una mayor presencia en los niveles profesionales más altos. La tasa de sobrecualificación entre mujeres ocupadas alcanza el 21,4%, frente al 14% de los hombres. Esta situación se explica, en parte, porque la formación superior es más frecuente entre las mujeres ocupadas (43,4%) que entre los hombres (32,6%). En contraste, entre los trabajadores con estudios iguales o inferiores a la educación obligatoria predominan los hombres (39,7%) frente a las mujeres (28,1%).

Estas diferencias comienzan ya en etapas formativas tempranas. La tasa de abandono escolar femenino en Baleares se sitúa en el 11,9%, muy por debajo del 27,9% registrado entre los hombres. Esta circunstancia contribuye a que un mayor porcentaje de mujeres haya completado estudios superiores (38,3%) frente a los hombres (30,9%), aunque la cifra femenina se mantiene ligeramente por debajo de la media europea (39,1%).

A pesar de este mayor nivel educativo, la presencia femenina en los puestos de dirección y gerencia sigue siendo reducida. Solo el 30,5% de estos cargos está ocupado por mujeres, frente al 69,5% de hombres.

El contraste es notable si se tiene en cuenta que las mujeres representan el 60,1% de los puestos de la categoría inmediatamente inferior, correspondiente a posiciones técnicas y profesionales científicas e intelectuales.

En el conjunto del mercado laboral, la tasa de participación femenina se situó el último año en el 59,8%, por debajo del 68,3% de los hombres. Además, las mujeres continúan registrando mayores niveles de temporalidad (15,7% frente al 12,9% masculino) y de trabajo a tiempo parcial (15,9% frente al 6,3% de los hombres), lo que evidencia que la brecha de género persiste en distintos ámbitos del empleo en el archipiélago.