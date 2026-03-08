8-M | «A día de hoy las mujeres no tenemos techo en la Guardia Civil»

Marina es teniente, destinada en Seguridad Ciudadana en Campos. Raquel es cabo primero y presta servicio en Jefatura, junto a Verónica y María. Nuria es motorista de Tráfico. Tatiana forma parte de un equipo de investigación de accidentes. Úrsula está en el Equipo Arroba, especializado en delitos informáticos. Paula trabaja en el Emume, el equipo contra la violencia de género. Marta está en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic). Todas son guardias civiles y coinciden en que su presencia en el Cuerpo ya no es una novedad.

¿Por qué se hicieron guardias viles?

-(Marina). En mi caso fue por vocación, aunque no lo pensé desde un principio. Yo estudié Psicología y me especialicé en Criminalística, pero con el tiempo fui tomando una serie de decisiones que me han llevado hasta aquí.

-(Paula). Yo vengo de una tradición familiar. Abuelos, padre, primos e incluso novio, todos guardias civiles. Es algo que viví desde pequeñita. Me encantaba ver lo que hacía mi padre, y me siento muy orgullosa de continuar este legado.

¿Cómo reaccionaron sus familias cuando deciden hacerse guardias? ¿Las apoyaron o intentaron disuadirlas?

-(Paula). En mi caso fue un honor para todos. Mi padre siempre me dijo que me dedicara a lo que me hiciera feliz, y cuando decidí meterme en el Cuerpo lo vivieron todos con mucha alegría.

—(Nuria). Cuando yo ingresé la banda terrorista ETA estaba aún activa. Mis padres me dijeron que hiciera lo que quisiera, pero estaban preocupados por el peligro que podía correr.

—(Marina). En mi caso fue una sorpresa, porque no tenía ningún antecedente familiar, pero mi círculo familiar me ha apoyado siempre en todas las decisiones que he tomado. Y creo que eso es fundamental para que todas hayamos llegado hasta aquí.

-Y una vez dentro, ¿alguna ha notado reticencias por el hecho de ser mujer?

—(Nuria). Cuando yo empecé sí que había mucha reticencia entre los compañeros, pero esto ha cambiado, y yo ya ni me acuerdo de aquello. En cambio, entre los ciudadanos nunca tuve ningún problema, me sentí muy bien aceptada.

—(Marina). Yo diría que hoy en día es al revés. Por parte de los compañeros hay una absoluta igualdad, todos buscamos lo mismo. En cambio, sí puede ser que a nivel social siga habiendo algunas personas que les cuesta asociar a las mujeres en las Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Lo único que falta para que una mujer sea general de la Guardia Civil es tiempo". / GUILLEM BOSCH

-¿Coinciden todas en que la presencia de la Guardia Civil está totalmente normalizada, que ya no sorprende a nadie?

(Raquel) . Totalmente. Además desde 2019 contamos con un protocolo muy marcado contra el acoso laboral en la Guardia Civil, y se cumple a rajatabla.

-¿Qué cambiarían de la Guardia Civil?

-(María). Yo acercaría más la Guardia Civil a los colegios. Aunque es algo que ya se hace con el Plan Director, pero creo que deberíamos tener más visibilidad. No solo la mujer, sino toda la gente de la Guardia Civil, que se vea su realidad, qué hacen cada día, para que niños y niñas se planteen esta salida como futuro profesional.

-La presencia de la mujer es todavía muy escasa entre los mandos. Solo hay una mujer coronel en España. ¿Qué falta para alcanzar esa normalidad a todos los niveles? ¿Cuánto falta para que una mujer sea general de la Guardia Civil?

-(Marina). Lo único que hace falta es tiempo. En la historia del Cuerpo efectivamente hubo un mayor porcentaje masculino, pero eso no significa que no haya igualdad. Conforme pase el tiempo, más mujeres se irán integrando y ocupando puestos de mando.

-¿Qué le dirían a una niña que quiera ser guardia civil?

-(Tatiana). Yo le diría que se animara, que es un trabajo que te da la oportunidad de seguir formándote y promocionar, y acceder a cualquier especialidad, que son muy diversas

-¿Hay alguna especialidad en la que las mujeres no puedan entrar? Estoy pensando en algunas donde la exigencias físicas son muy grandes, como los submarinistas del GEAS o los escaladores del GREIM.

-(Marta). Hay algunas más difíciles, claro, pero es cuestión de prepararse. Y las pruebas físicas, si las preparas, las puedes superar. No hay ningún terreno vedado. En estas especialidades, como el GEAS o el GREIM, hay mujeres. A día de hoy no hay un techo por ser mujer.n