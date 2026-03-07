Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tormentas

Borrasca 'Regina' en Baleares: las lluvias convierten calles de Ibiza en un reguero de aguas fecales

Un denso hedor a restos de heces y material fecal se apodera del centro de la ciudad, anegada por el agua procedente de las alcantarillas

Un reguero de heces inunda Ignasi Wallis.

César Navarro Adame

César Navarro Adame

No ha tardado demasiado. Desde primera hora de la mañana, las persistentes lluvias que acompañan a la borrasca 'Regina' han convertido varias calles de Ibiza en un reguero de restos fecales, de heces procedente de las alcantarillas, desbordadas por este caudal que poco tiene que ver con los que se registraron durante las últimas danas de octubre del año pasado.

La avenida de Ignasi Wallis y su cruce con las de Bartomeu de Roselló e Isidor Macabich se ha vuelto a inundar, como suele ser habitual a pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento de la capital. Un denso hedor a materia fecal se ha apoderado de esta zona, anegada por el agua.

El cruce de estas arterías de la ciudad está intransitable y, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta información, incluso una madre con su carrito de bebé ha tenido que dar media vuelta ante el riesgo de empaparse.

Precisamente este viernes, el Consistorio presentaba los trabajos que se han estado haciendo la última semana para prevenir problemas ante la llegada de la borrasca 'Regina', la enésima en este año de récord en cuanto a lluvias se refiere. La reactivación del plan especial de limpieza de imbornales y redes de pluviales no ha surtido efecto, al menos en el centro de la capital.

TEMAS

  • Aguas Fecales
  • Ayuntamiento de Ibiza
