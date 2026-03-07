Fuerte subida del precio de la gasolina en Mallorca, que ya alcanza máximos de 1,829 euros el litro

En el séptimo día de escalada bélica en Oriente Medio, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán del pasado 28, el precio de los combustibles en Mallorca ha experimentado un fuerte incremento que en el caso de la gasolina 95 se eleva un 14,3% y en el del gasóleo un 25% con respecto al lunes pasado.

Las estaciones de servicio de la isla con el precio más elevado ya cobran la gasolina a 95 a 1,829 euros el litro, casi 23 céntimos más que el pasado lunes, cuando los precios más elevados apenas superaban los 1,6 euros por litro, marcando un incremento del 14,3% desde entonces. Ello significa que si llenar un depósito de coche de 55 litros a principios de semana costaba 88 euros, ahora el precio se ha incrementado hasta los 100 euros. No obstante, todavía hay estaciones de servicios que comercializan la gasolina 95 en Mallorca a 1,529 euros el litro, las más baratas, y otras que se mueven en los 1,788 euros el litro. Es necesario buscar las opciones más económicas para ahorrar.

Más significativa ha sido todavía la subida del gasóleo, que ya marca precios máximos de 1,999 euros el litro, 39,9 céntimos más que el pasado miércoles, cuando después de una leve subida, marcaba precios que rondaban los 1,7 euros el litro, lo que significa el gasóleo ha subido un 25%. Es decir, llenar un depósito de 55 litros de un automóvil costaba en Mallorca a principios de semana 88 euros y ahora vale 109 euros. Como ocurre con la gasolina 95, con el gasóleo las opciones más baratas están en 1,669 euros el litro y las medias en 1,809 euros el litro, pero es necesario buscar esas opciones en estaciones low cost o que no hayan aplicado todavía los incrementos.

Un empleado de la gasolinera Repsol del Camí de Son Rapinya atiende a un cliente / Miguel Vicens

Precios en trayectoria ascendente

El precio de los carburantes en España se encuentra en una trayectoria ascendente desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. España, aunque no importa petróleo de Irán de manera directa, no está al margen de esta crisis. El encarecimiento del barril de Brent, que ya supera los 90 dólares, se traslada progresivamente a los surtidores y disparar la factura de los conductores de forma progresiva, como ya está ocurriendo en Mallorca.

En España, según los últimos datos disponibles, el precio medio de la gasolina en se sitúa en 1,603 euros el litro, según los últimos datos disponibles. Esta cifra supone un incremento de 0,026 euros respecto a los registros anteriores. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.

En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,653 euros el litro, una subida aún más pronunciada si se compara con el día de ayer, cuando costaba 0,055 euros menos. Este repunte va de la mano con lo que ocurre en los mercados internacionales.

El gasóleo es un combustible esencial para el transporte de mercancías y el sector profesional, tal como recordó el miércoles la asociación de transportistas PIMEM-ASTAM, que calificó de “abuso” el comportamiento de las principales compañías petroleras en el actual contexto de tensión internacional. Según la entidad, los transportistas de la patronal mallorquina han detectado un incremento de hasta 15 céntimos por litro en el precio de referencia del gasóleo profesional, una subida que consideran “injustificada y basada en movimientos especulativos bajo la excusa del conflicto en Irán”.

El presidente de ASTAM, Jeroni Valcaneras, subrayó que “el combustible suministrado actualmente fue adquirido antes del inicio de las hostilidades, por lo que el traslado inmediato de costes carece de base económica”. Ante esta situación, la asociación reclama al Gobierno la puesta en marcha “urgente” de un plan de choque que recupere el espíritu de las medidas aplicadas en 2022 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.