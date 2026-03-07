Competición
El CIFP Juníper Serra consigue tres medallas en el SpainSkills
Estudiantes de todo el Estado compitieron en diferentes especialidades profesionales
El CIFP Juníper Serra celebró ayer los excelentes resultados obtenidos por su alumnado en los SpainSkills 2026, el campeonato estatal de Formación Profesional celebrado en IFEMA Madrid, donde estudiantes de todo el Estado compiten en diferentes especialidades profesionales.
Según informó en una nota, el centro ha conseguido tres medallas en tres especialidades diferentes, «un resultado que pone de manifiesto el talento, la preparación y el compromiso del alumnado y del profesorado», afirman.
Los premios fueron para Àngela Font Ochogavía, medalla de oro en Cocina; Carla Schwarz Campos, medalla de plata en Recepción hotelera; y Claudia Granados Bohigas, medalla de bronce en Servicio de restaurante y bar.
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
All -on- 4: Dientes fijos en tan solo 24 horas, sin dolor y con las máximas garantías clínicas
Ofrecido por