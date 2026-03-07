Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CIFP Juníper Serra consigue tres medallas en el SpainSkills

Estudiantes de todo el Estado compitieron en diferentes especialidades profesionales

Las tres galardonadas en el SpainSkills posaron ayer con sus medallas.

Redacción Mallorca

El CIFP Juníper Serra celebró ayer los excelentes resultados obtenidos por su alumnado en los SpainSkills 2026, el campeonato estatal de Formación Profesional celebrado en IFEMA Madrid, donde estudiantes de todo el Estado compiten en diferentes especialidades profesionales.

Según informó en una nota, el centro ha conseguido tres medallas en tres especialidades diferentes, «un resultado que pone de manifiesto el talento, la preparación y el compromiso del alumnado y del profesorado», afirman.

Noticias relacionadas

Los premios fueron para Àngela Font Ochogavía, medalla de oro en Cocina; Carla Schwarz Campos, medalla de plata en Recepción hotelera; y Claudia Granados Bohigas, medalla de bronce en Servicio de restaurante y bar.

  • estudiantes
  • Educación
  • FP
