Carlos Estévez: «Milans del Bosch tenía puesta toda su confianza en que Baleares se sumaría al 23F»

Carlos Estévez (A Guarda, 1951) ha trabajado cuarenta años en la redacción de nacional de TVE, y es un investigador del golpe de Estado del 23F que acaba de publicar Cuando la verdad te alcance. Define su libro como «una pieza más, porque no todo está contado».

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Balears estuvo a punto de apoyar el 23F?».

Por la información que tenemos, sí, era la primera capitanía en que Milans del Bosch tenía puesta toda su confianza de sumarla al golpe. De hecho, la llamada inicial que hace el capitán general de Valencia, una vez que pone en marcha el bando de guerra, es a la capitanía de Balears. Y una de las primeras comunicaciones de la Zarzuela, con las capitanías más conflictivas, también es a Mallorca.

¿Cuál era el talante del capitán general de Balears, Manuel de la Torre Pascual?

Todos los capitanes generales sin excepción eran franquistas. Los había que conspiraban y que tenían tratos preferentes con la ultraderecha; entre ellos, se encontraba el capitán general de Balears.

¿El capitán general de Balears tenía amistades peligrosas?

Sí. Por lo que se sabe, De la Torre era un hombre muy vinculado a los movimientos de la ultraderecha, así figura en los libros de historiadores conocidos. Aquella noche, estaba reunido con personas de extrema derecha, y a punto de sacar un bando inspirado en el de Milans, a su vez basado en el general Mola.

Había cuatro capitanías en danza.

Además de Valencia, tenemos a Zaragoza con Elícegui, a Valladolid con Campano, a Sevilla con Merry Gordon y a Balears con De la Torre. Son las cuatro capitanías generales que a partir de las nueve de la noche, cuando el tejerazo no tiene ningún futuro, presionan para resucitar la Operación Armada y que éste vaya a ofrecerse al Congreso.

¿De la Torre era un hombre de Milans?

Era muy amigo de Milans, y una de las personas con las que contaba desde el primer momento . Fue un golpe llevado a cabo por generales monárquicos, y Milans participa a De la Torre de todas sus intenciones después de sacar los carros en Valencia. De haberse sumado las cuatro capitanías, el tinte hubiera sido mucho más ultraderechista.

¿Quién frena al capitán general de Balears?

Lo frena fundamentalmente un teniente coronel de su Estado Mayor y que se apellidaba Ramos Alcaraz. Efectúa una jugada maestra, porque en el momento en que De la Torre va a emitir el bando militar, se anticipa y envía un telegrama de adhesión de la capitanía general, poniéndose a las órdenes del rey Juan Carlos. Corta así la iniciativa de su capitán general, obligándole a que se retrate en primera persona. Emite el bando si quieres, pero no cuentas con el apoyo del Estado Mayor.

En cambio, el también mallorquín Pedro Mas Oliver fue condenado por su actuación a las órdenes de Milans.

Colaboró intensamente, fue enviado por Milans a comer con Tejero a Madrid y regresó a Valencia con el mensaje de que «este es nuestro hombre». Y no olvide al teniente coronel Carlos de Meer, que había sido gobernador civil de Balears y que estuvo a punto de salir dos veces el 23F.

Otro mallorquín, Antonio Pascual Galmés, era capitán general de Cataluña.

De él solo tenemos una frase que le dice a Armada, «adelante y al toro». No está al nivel de los otros capitanes generales de que hablamos, se limita a verlas venir.

Usted mantiene una tesis sobre el tardío mensaje televisado del Rey el 23F.

Hay un retraso en el mensaje, con el equipo de TVE retenido durante tres horas en La Zarzuela. A las 21.30, la acción de Tejero carece de futuro alguno, y resurge entonces la operación Armada, que coincide con su partida hacia el Congreso sin conseguir sus objetivos de presidir un Gobierno de concentración. ¿Hubiera salido el golpe en caso contrario? No lo sé.

¿Le han deslumbrado los papeles del 23F?

Me han producido una conmoción negativa, porque esperaba lo mínimo posible. Hay un desorden muy grande en la clasificación, el Gobierno habla de que «son los papeles que hemos encontrado». Todo lo importante se ha destruido ya, y falta la cinta que Paco Laína lleva a La Zarzuela el 24 F con los pinchazos a Armada. El Rey rompe a llorar al escucharlos, y asegura que «me traicionó».

¿El rey Juan Carlos está limpio?

El Rey no tenía nada que ver con el golpe de Tejero. Otra cosa es la Operación Armada, que me aseguraba que pidió permiso a la Zarzuela y que solo le dijeron que no involucrara al Rey.

¿El golpe fracasó?

Depende de lo que entendamos por golpe. La irrupción de Tejero fracasó estrepitosamente y no hubiera durado dos días.

¿Y el de Armada?

Fracasó porque no se constituyó el Gobierno de salvación nacional, pero hubo también una reconducción de la democracia a parámetros soportables para una monarquía moderna. Se entra en la OTAN, se modera a las autonomías con la LOAPA.

¿Otro 23F es imposible?

Parte de los golpistas y de sus ideas ya están entre nosotros.