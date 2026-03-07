All -on- 4: Dientes fijos en tan solo 24 horas, sin dolor y con las máximas garantías clínicas

All-on-4, es una técnica de vanguardia indicada para pacientes con poco hueso o con prótesis completas que desean recuperar una dentadura fija desde el primer día. Esta solución, mínimamente invasiva y de eficacia demostrada, permite ofrecer resultados inmediatos, acortando significativamente los tiempos de tratamiento tradicionales.

La técnica All-on-4 consiste en la colocación de cuatro implantes dentales osteointegrados por arcada, situados de forma estratégica: dos de ellos paralelos en la zona anterior y dos angulados hasta 45 grados en los extremos para maximizar el anclaje donde el hueso presenta mayor calidad. Esta disposición evita, en la mayoría de los casos, la necesidad de injertos óseos, eliminando meses de espera y permitiendo cargar una prótesis fija provisional el mismo día de la intervención.

En Quirónsalud Dental, el procedimiento se realiza bajo sedación consciente y dentro del entorno hospitalario de Quirónsalud, garantizando la máxima seguridad clínica. Los pacientes recuperan una funcionalidad prácticamente inmediata, pudiendo volver a su vida normal desde el primer día. La prótesis fija mejora no solo la estética dental, sino también la masticación, la fonación y especialmente, la calidad de vida

Diseño de sonrisa planificada digitalmente con cirugía navegada GPS

Quirónsalud Dental cuenta con un equipo de especialistas de prestigio internacional liderado por el Dr. Ignacio Ginebreda, profesional con formación avanzada en centros de referencia como UCLA y la Universidad de Gotemburgo. El equipo ha realizado más de 1.000 casos exitosos, posicionando a Quirónsalud como centro de referencia en Baleares y con reconocimiento oficial como Centro de Excelencia Nobel Biocare.

El rango de pacientes candidatos es amplio, desde personas con pérdida total de piezas dentales hasta aquellas con enfermedad periodontal severa. La técnica supone una alternativa definitiva para quienes quieren evitar prótesis removibles o largos procesos reconstructivos. Los pacientes destacan la transformación funcional y estética obtenida desde el primer día, con una sonrisa natural y estable que incrementa su bienestar y confianza.

Con la continua incorporación de tecnología avanzada y la experiencia acumulada durante más de una década, en diseño y planificación de sonrisas, Quirónsalud Dental reafirma su compromiso con la excelencia asistencial y la implantología de alta precisión, con planificación digital y cirugía navegada que sitúa a Baleares a la vanguardia de las soluciones dentales de última generación.

Más información

www.quironsalud.com/dental

info.den@quironsalud.es