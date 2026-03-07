Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Helicópteros EEUU sobre MallorcaManifestación contra la guerra en MallorcaProtección de datos contenedoresAtropello motoristaCondena Rafa MirTaller feminista Marina Marroquí
instagramlinkedin

Las agresiones a sanitarios aumentan un 15% en Baleares y superan las 1.400 en un año

La mayoría son insultos o amenazas, aunque las agresiones físicas han bajado un 15%

El Ib-Salut atribuye el incremento a que cada vez se denuncia más

Imagen de archivo de una concentración en un centro de salud de Barcelona después de la agresión de una paciente a una médico el pasado octubre.

Imagen de archivo de una concentración en un centro de salud de Barcelona después de la agresión de una paciente a una médico el pasado octubre. / Ferran Nadeu

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

Las agresiones a profesionales sanitarios son una realidad cotidiana en los centros de salud y hospitales de Baleares. El Ib-Salut contabilizó 1.428 agresiones a trabajadores del sistema sanitario público del archipiélago en 2025, lo que supone un 15% más que el año anterior, según recoge la memoria anual elaborada por el Servicio de Seguridad de los Profesionales del Ib-Salut.

La mayoría de estos episodios fueron agresiones verbales, como insultos o amenazas. En concreto, el 87,5% de los casos fueron verbales, mientras que el 12,5% restante fueron agresiones físicas. Pese al incremento global de incidentes, desde el Ib-Salut destacan que las agresiones físicas han descendido un 15% respecto al año anterior.

El subdirector de Gestión de Personal del Ib-Salut, Juan José Terrassa, vincula el aumento del número total de agresiones a una mayor concienciación entre los profesionales para denunciarlas. "En el Ib-Salut procuramos que haya un entorno seguro para los profesionales, por ello fomentamos actuaciones que disminuyan las agresiones", explica. En este sentido, anima a los trabajadores a no dejar pasar ningún incidente. "Queremos que los profesionales denuncien cualquier agresión que sufran, ya sea verbal o física, y que acudan a la policía para que el agresor pueda ser juzgado y condenado", señala.

Del total de agresiones registradas en 2025, 787 ocurrieron en centros de atención primaria, mientras que 611 se produjeron en hospitales y otras 30 en dispositivos sanitarios. Por categorías profesionales, enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería concentran el mayor número de casos, con el 44,3%, seguidos de los médicos, con cerca del 31%, y del personal administrativo, con casi el 17%.

En cuanto al perfil de los agresores, la mayoría de los incidentes están protagonizados por pacientes o usuarios del sistema sanitario, responsables del 64% de los casos, mientras que el resto corresponde a acompañantes. Además, el informe refleja que el 56% de los agresores son hombres y el 46% mujeres.

Uno de los datos que más preocupa es la reincidencia. Según el Ib-Salut, un 33% de los agresores repite la conducta, una cifra que refuerza la importancia de denunciar. "Está demostrado que el agresor condenado no vuelve a reincidir en una agresión", subraya Terrassa.

Según explica el subdirector, para prevenir estas situaciones, el Ib-Salut organiza acciones formativas junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil dentro del programa Interlocutor Policial Sanitario, impulsado por los ministerios de Sanidad e Interior. El año pasado se realizaron diez sesiones informativas dirigidas a profesionales sanitarios del archipiélago y se habilitó además un curso en línea en la intranet de las gerencias.

En estas formaciones se ofrecen recomendaciones prácticas para actuar antes, durante y después de una agresión, como mantener una distancia de seguridad, hablar con tono calmado, retirar objetos que puedan ser arrojados o situarse cerca de vías de salida.

Además, según explican, desde 2024 el Ib-Salut dispone de la aplicación NIRA, una herramienta que permite notificar y registrar agresiones de usuarios o acompañantes contra profesionales del sistema sanitario público balear.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ib-Salut insisten en que visibilizar estos episodios y denunciarlos es clave para reducirlos. "Nuestro objetivo es garantizar que los profesionales puedan trabajar en un entorno seguro", concluye Terrassa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • agresiones a sanitarios
  • agresiones
  • centros de salud en Baleares
  • hospitales en Baleares
  • Salud
  • Ib-salut
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
  2. Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
  3. Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
  4. Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
  5. Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
  6. Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
  7. Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU
  8. Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca

El CIFP Juníper Serra consigue tres medallas en el SpainSkills

Carlos Estévez: «Milans del Bosch tenía puesta toda su confianza en que Baleares se sumaría al 23F»

Carlos Estévez: «Milans del Bosch tenía puesta toda su confianza en que Baleares se sumaría al 23F»

Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»

Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»

Las agresiones a sanitarios aumentan un 15% en Baleares y superan las 1.400 en un año

Las agresiones a sanitarios aumentan un 15% en Baleares y superan las 1.400 en un año

Mallorca, ruta habitual del tránsito aéreo militar en plena crisis de Oriente Medio

Mallorca, ruta habitual del tránsito aéreo militar en plena crisis de Oriente Medio

Acepta dos años y medio de cárcel por abusar de su expareja y grabarle una conversación en el coche en Palma

All -on- 4: Dientes fijos en tan solo 24 horas, sin dolor y con las máximas garantías clínicas

All -on- 4: Dientes fijos en tan solo 24 horas, sin dolor y con las máximas garantías clínicas

«Adolfo Suárez té el ‘charme’ de les grans vedetes»

«Adolfo Suárez té el ‘charme’ de les grans vedetes»
Tracking Pixel Contents