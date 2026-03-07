Las agresiones a sanitarios aumentan un 15% en Baleares y superan las 1.400 en un año

Las agresiones a profesionales sanitarios son una realidad cotidiana en los centros de salud y hospitales de Baleares. El Ib-Salut contabilizó 1.428 agresiones a trabajadores del sistema sanitario público del archipiélago en 2025, lo que supone un 15% más que el año anterior, según recoge la memoria anual elaborada por el Servicio de Seguridad de los Profesionales del Ib-Salut.

La mayoría de estos episodios fueron agresiones verbales, como insultos o amenazas. En concreto, el 87,5% de los casos fueron verbales, mientras que el 12,5% restante fueron agresiones físicas. Pese al incremento global de incidentes, desde el Ib-Salut destacan que las agresiones físicas han descendido un 15% respecto al año anterior.

El subdirector de Gestión de Personal del Ib-Salut, Juan José Terrassa, vincula el aumento del número total de agresiones a una mayor concienciación entre los profesionales para denunciarlas. "En el Ib-Salut procuramos que haya un entorno seguro para los profesionales, por ello fomentamos actuaciones que disminuyan las agresiones", explica. En este sentido, anima a los trabajadores a no dejar pasar ningún incidente. "Queremos que los profesionales denuncien cualquier agresión que sufran, ya sea verbal o física, y que acudan a la policía para que el agresor pueda ser juzgado y condenado", señala.

Del total de agresiones registradas en 2025, 787 ocurrieron en centros de atención primaria, mientras que 611 se produjeron en hospitales y otras 30 en dispositivos sanitarios. Por categorías profesionales, enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería concentran el mayor número de casos, con el 44,3%, seguidos de los médicos, con cerca del 31%, y del personal administrativo, con casi el 17%.

En cuanto al perfil de los agresores, la mayoría de los incidentes están protagonizados por pacientes o usuarios del sistema sanitario, responsables del 64% de los casos, mientras que el resto corresponde a acompañantes. Además, el informe refleja que el 56% de los agresores son hombres y el 46% mujeres.

Uno de los datos que más preocupa es la reincidencia. Según el Ib-Salut, un 33% de los agresores repite la conducta, una cifra que refuerza la importancia de denunciar. "Está demostrado que el agresor condenado no vuelve a reincidir en una agresión", subraya Terrassa.

Según explica el subdirector, para prevenir estas situaciones, el Ib-Salut organiza acciones formativas junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil dentro del programa Interlocutor Policial Sanitario, impulsado por los ministerios de Sanidad e Interior. El año pasado se realizaron diez sesiones informativas dirigidas a profesionales sanitarios del archipiélago y se habilitó además un curso en línea en la intranet de las gerencias.

En estas formaciones se ofrecen recomendaciones prácticas para actuar antes, durante y después de una agresión, como mantener una distancia de seguridad, hablar con tono calmado, retirar objetos que puedan ser arrojados o situarse cerca de vías de salida.

Además, según explican, desde 2024 el Ib-Salut dispone de la aplicación NIRA, una herramienta que permite notificar y registrar agresiones de usuarios o acompañantes contra profesionales del sistema sanitario público balear.

Desde el Ib-Salut insisten en que visibilizar estos episodios y denunciarlos es clave para reducirlos. "Nuestro objetivo es garantizar que los profesionales puedan trabajar en un entorno seguro", concluye Terrassa.