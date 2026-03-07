Las agencias de viajes buscan alternativas para repatriar a los viajeros tras la reapertura parcial del espacio aéreo en Dubái y Abu Dabi

La apertura parcial del espacio aéreo en Dubái y Abu Dabi está permitiendo empezar a reorganizar los desplazamientos de miles de viajeros afectados por las restricciones aéreas en Oriente Medio. Ante una operativa aún muy limitada, las agencias de viajes aseguran que están centrando sus esfuerzos en ofrecer alternativas para facilitar el regreso de los clientes que permanecen en destino.

Según han confirmado las propias aerolíneas, compañías como Emirates y Etihad Airways han comenzado a reanudar de forma muy limitada algunas rutas comerciales, dentro de un proceso de recuperación progresiva condicionado en todo momento por criterios de seguridad.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Pedro Fiol, ha explicado que las agencias están siguiendo la evolución de la situación “minuto a minuto” para poder dar respuesta a los viajeros afectados por las cancelaciones y cambios de operativa.

“En muchos casos estamos recurriendo a lo que en el sector denominamos sister city, es decir, modificar las reservas para que los pasajeros puedan salir desde el aeropuerto operativo más cercano al lugar donde se encuentran actualmente”, ha señalado.

Las informaciones que se están conociendo apuntan a la habilitación de corredores aéreos seguros y a un número limitado de vuelos, lo que podría permitir iniciar progresivamente el traslado de viajeros que han quedado atrapados en distintos destinos de Asia y Oriente Medio.

Desde el sector de las agencias de viajes destacan que la prioridad en estos momentos es dar asistencia a los clientes en destino y reorganizar sus itinerarios de regreso en cuanto las condiciones operativas lo permitan. Aunque la reapertura parcial supone un primer alivio tras varios días de gran incertidumbre, muchas conexiones siguen afectadas y la actividad aérea continúa siendo reducida.

Fiol ha querido trasladar un mensaje de prudencia y confianza, subrayando que las agencias continúan trabajando intensamente para gestionar cada caso. “Las agencias de viajes seguimos trabajando para atender a nuestros clientes y facilitar su retorno en cuanto sea posible. Nuestro deseo es que la situación continúe estabilizándose y que en los próximos días todos los viajeros afectados puedan volver a casa con normalidad”, ha afirmado.

En paralelo, Emirates ha comunicado a las agencias de viajes que operará un número limitado de vuelos entre el 5 y el 7 de marzo de 2026, dentro del proceso de reapertura progresiva del espacio aéreo. La compañía ha eliminado el requisito previo de conexión máxima de seis horas para aceptar pasajeros en tránsito y ha restablecido el check-in online y los criterios de elegibilidad para el servicio STPC.

Además, se han habilitado opciones gratuitas de cambio de fecha o ruta para los pasajeros con viajes previstos hasta el 31 de marzo, que podrán modificar sus reservas hasta el 30 de abril dentro de la misma región y cabina.