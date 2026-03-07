Radiacions
«Adolfo Suárez té el ‘charme’ de les grans vedetes»
És significatiu l’oblit de Josep Melià ara que es desclassifiquen els papers del 23F, tot i ser col·laborador estret de l’expresident
En aquesta illa sotmesa a la irritació constant, certs silencis i oblits són més eloqüents que els discursos. Amb la desclassificació dels papers del 23-F sorprèn una absència absoluta en el debat públic de Mallorca: la de Josep Melià.
José Carlos Llop escrivia fa uns anys: «Sense moure’ns de casa, a Mallorca vam tenir a qui abans que ningú va oferir les claus més documentades del cop i, en morir Adolfo Suárez i regirar el pou del 23-F, ningú, ningú de casa, ha acudit a aquestes fonts o ha recordat que l’illa tornava a estar, una vegada més, en l’epicentre de la notícia». L’escriptor i polític mallorquí escriví l’assaig Así cayó Adolfo Suárez i la novel·la La trama de los escribanos del agua. Dos camins per entrar al mateix laberint.
En una entrevista televisiva amb Montserrat Roig, Melià definia l’expresident com una persona amb el «charme de les grans vedets». «És meravellós, una persona fascinant. M’agrada la seva capacitat de reacció. El Felipe [González] també té aquestes mateixes virtuts. És l’estrellat, és l’star-system de la política. És a dir, que són unes condicions molt característiques que hi ha escassíssima gent que té en aquest país, que és un país mancat de figures en tots els nivells de la vida social, i aleshores quan hi ha una verdadera persona que té aquestes condicions, l’espectacle que genera és realment fascinant».
Anys més tard, Gregorio Morán escriu en la seva biografia Adolfo Suárez: ambició i destí: «Josep Melià, en aquell temps era el genuí secretari polític de Suárez, el seu col·laborador polític més estret. Melià i Carlos Abella eren dos homes que passaven el dia en el sancta sanctorum monclovita. No és estrany que es convertís en un dels principals assessors i el seu escriptor de discursos favorit».
El silenci actual no és només un oblit personal sinó el símptoma d’una manera de gestionar la memòria. Melià veia el poder com «un laboratori de les petites misèries i de les grans ambicions humanes». A la primavera de 1989, a Alcanada, escriu un dels pròlegs de La nació dels mallorquins, un text d’alarma on l’autonomia apareix com una estructura burocràtica sense ànima, un mecanisme administratiu sense projecte.
La seva primera tesi és devastadora: ha acabat essent més una autonomia per a la classe política que per al poble. Una mamella de càrrecs, una superestructura més contra la qual lluitar. Els partits, diu, no tenen model de país. I hi ha una ironia sagnant, ara que Gabriel Le Senne cobra més de 70.000 euros anuals per criticar l’autonomia: aquells que estaven contra l’Estatut el gestionen amb tota normalitat.
Melià descriu la vida pública com «un negociat que administra frustracions i que reparteix les dàdives del favoritisme o mostra els ganivets esmussats de les petites venjances provincianes contra els oponents o els enemics». Tot queda ofegat en l’administració de minúcies. Identitat sense ambició. Un progrés innegable conviu amb una sensació general de desfeta. Les estadístiques no coincideixen amb l’ànim col·lectiu. L’economia creix, però la confiança s’erosiona.
En realitat, el diagnòstic de Melià sembla escrit per descriure el present. Les Balears han crescut, s’han enriquit i s’han obert al món amb una velocitat extraordinària. Però aquest creixement no ha suposat una millora de la vida de tots els ciutadans. L’autonomia administra competències, pressupostos i conflictes, però continua faltant una idea compartida de futur.
Melià ho descrivia amb una imatge precisa: «És un transatlàntic de luxe a la deriva que no sap ni d’on ve ni massa clar a on va». Vivim dies de vi i roses mentre les amenaces reals o potencials queden fora del radar. Hem fet una casa sense plànols, diu, una autonomia sense model i una economia que viu més dels estímuls de la conjuntura que no dels encerts de la previsió.
La mentalitat a curt termini domina i la rendibilitat privada sense contingut social preval sobre qualsevol altra consideració. Melià anticipa una sospita inquietant: «L’aparença de nivell de vida sia en realitat un signe de descapitalització i de transferència de gran part del país a mans forasteres». El creixement com a pèrdua de control.
Viure amb l’angoixa de la dependència perpètua i amb la incògnita de si un dia o l’altre les coses seran realment diferents: «Precarietat permanent i fent veure que les petites conquestes burocràtiques dissimulen els clivells d’un país que s’esbuca a tota velocitat». Les evidències mostren que no recupera el seu ritme, que la llengua es perd i que la societat entra en un camí de manca de grans valors de solidaritat. L’autonomia esdevé un organisme sense idees ni defenses. Participació simbòlica i decisions alienes.
També hi ha una crítica severa a la incapacitat de pensar més enllà: «La possibilitat de fer servir també el turisme de motor de l’economia illenca resta inèdita. La incapacitat d’imaginar nous serveis financers, d’estendre l’àmbit de presència en el circuit de la comercialització, d’obrir-se a noves activitats d’inversió, es manté com la gran assignatura pendent».
La dreta, diu, projecta la seva por al futur volent esprémer l’avui. L’esquerra adopta hàbits conservadors sota el pretext de no alterar l’equilibri natural. El resultat és un destí problemàtic amb moltes incògnites i escassos mecanismes de control. Hi ha una angoixa de dependència perpètua, una incògnita permanent sobre si les coses seran realment diferents.
Adam Smith escriví fa 250 anys: «Allò que millora la condició de la major part mai no pot ser considerat un inconvenient. Cap societat pot ser pròspera i feliç si la major part dels seus membres és pobra». Els hotelers, si volen, poden publicar un comunicat per desmentir el pare de l’economia moderna. Ja ho advertia l’oblidat Josep Melià: «Crec que tota la història de la humanitat és la història d’una immensa i gigantina covardia, constant i quotidiana».
