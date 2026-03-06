Un total de 139 ciudadanos de Baleares siguen atrapados en Asia y Oriente Próximo por el cierre del espacio aéreo en plena guerra en Irán

La escalada de tensión internacional por la guerra en Irán ha dejado al menos a 139 ciudadanos de Baleares bloqueados en distintos países de Asia y Oriente Medio, incapaces de regresar a casa debido al cierre de espacios aéreos y a la cancelación o encarecimiento de vuelos internacionales. Ante esta situación, el Govern ha activado un canal directo de comunicación con los afectados y mantiene coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antonia Maria Estarellas, ha explicado que el Ejecutivo autonómico comenzó a actuar el pasado miércoles, cuando se tuvo constancia de las primeras incidencias: "El miércoles contacté con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y decidimos poner en marcha actuaciones y establecer un canal propio de comunicación".

Ese mismo día por la mañana, el Govern habilitó un correo electrónico específico para que cualquier ciudadano de Baleares que se encontrara en la zona pudiera contactar directamente con la administración autonómica. A partir de ese momento se activaron distintos mecanismos de coordinación.

"Decidimos habilitar un correo electrónico para que cualquier ciudadano pudiera contactar y abrir canales de información y coordinación con el Ministerio", ha explicado Estarellas. Además, el Ejecutivo autonómico comenzó a contactar directamente con personas de Baleares que ya se sabía que estaban en la zona.

Hasta el momento, el Govern ha recibido 67 correos electrónicos correspondientes a 139 personas que se encuentran bloqueadas sin poder volver a casa. Según ha precisado la vicepresidenta, ninguna de estas personas se encuentra en una zona de conflicto directo ni en riesgo para su vida, aunque sí están sufriendo las consecuencias logísticas de la crisis aérea.

Tailandia y Dubái concentran la mayoría de afectados

Los ciudadanos de Baleares afectados se encuentran repartidos por distintos países de Asia y Oriente Medio, principalmente destinos turísticos o puntos de conexión aérea internacional. El país con mayor número de afectados es Tailandia, con 31 personas, seguido de Dubái, con 27. También hay 22 personas en Sri Lanka, 13 en Maldivas, 8 en India, 6 en Doha (Qatar), 6 en Filipinas, 6 en Malasia, 5 en Australia, 4 en Indonesia, 3 en Singapur, 2 en Nepal y 1 en Vietnam.

La consellera ha explicado que el principal problema que afrontan estos ciudadanos es la dificultad de movilidad provocada por el cierre del espacio aéreo y la reorganización de las rutas internacionales, lo que ha generado cancelaciones de vuelos y una fuerte subida de precios. "La principal problemática es la dificultad para encontrar nuevos vuelos, porque no hay disponibilidad o porque los precios son muy elevados", ha señalado.

Vuelos de regreso previstos, pero con incertidumbre

A pesar de las dificultades, muchos de los afectados han logrado reorganizar sus desplazamientos y ya disponen de vuelos de vuelta programados, aunque persiste la preocupación por posibles cancelaciones de última hora.

"En estos momentos ya hay salidas previstas desde todos los países, aunque existe temor a nuevas cancelaciones", ha explicado Estarellas. El Govern mantiene contacto directo con los ciudadanos afectados y les ha pedido que comuniquen cualquier novedad relacionada con sus desplazamientos. Además, se ha establecido colaboración con el sector turístico.

En concreto, el Ejecutivo balear está en contacto con Aviba y con agencias de viajes para facilitar información útil sobre alternativas de transporte. Entre las recomendaciones trasladadas a los viajeros figura no cancelar los vuelos que ya tengan contratados, ya que las alternativas disponibles son muy limitadas. En el caso de Tailandia, por ejemplo, se están estudiando rutas alternativas utilizando conexiones aéreas locales para poder salir del país hacia aeropuertos con mayor operativa internacional.

Hoteles y asistencia sanitaria si se prolonga la estancia

Otro de los aspectos que sigue de cerca el Govern es la situación de alojamiento de los afectados en caso de que las estancias se prolonguen. Según ha indicado Estarellas, la mayoría de los ciudadanos dispone de alternativas de alojamiento, y varias cadenas hoteleras han mostrado disposición a colaborar si las estancias deben alargarse debido a la crisis aérea.Sin embargo, la principal preocupación del Ejecutivo autonómico es detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, especialmente relacionadas con problemas médicos.

"El aspecto que más nos preocupa es detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, por motivos médicos o por falta de medicación esencial", ha advertido la vicepresidenta. Para estos casos, el Govern ha activado la colaboración con la Fundación Mes34, que dispone de voluntarios que podrían hacer llegar medicación a los afectados si fuera necesario.

Listado trasladado al Ministerio y quejas por las embajadas

El Ejecutivo autonómico ha trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores un listado con ciudadanos de Baleares que se encuentran en zonas especialmente afectadas por la crisis regional. Según los datos remitidos, hay 35 ciudadanos en Dubái, seis en Doha y dos en Bahréin dentro de las áreas que están siendo monitorizadas por el Gobierno central.

Mientras tanto, el Govern continúa recibiendo nuevos correos de ciudadanos que solicitan ayuda o información para reorganizar su regreso. Estarellas ha señalado que las gestiones continúan abiertas y que el Ejecutivo seguirá actuando como canal de apoyo mientras persista la situación de bloqueo. Algunos de los afectados han trasladado además dificultades para obtener respuestas por parte de las embajadas españolas, una circunstancia que el Govern está tratando de canalizar a través de su contacto directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores.