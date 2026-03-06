“Me siento sola, abandonada y simplemente olvidada”: una joven alemana residente en Mallorca, atrapada en Dubái

El regalo de cumpleaños que Julia Post, residente en Calvià, esperaba disfrutar de otra manera se ha convertido en una pesadilla. Su mejor amiga, que acaba de mudarse a Dubái, le regaló un viaje para visitarla, pero el regreso a Mallorca se frustró: su vuelo de vuelta, como el de otros residentes en la isla, fue cancelado a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

“La situación es bastante dura”, explica la joven, alemana residente en Mallorca, en declaraciones a este diario. Post tenía previsto regresar el domingo 1 de marzo con Eurowings. “El vuelo fue cancelado. La aerolínea me escribió por correo electrónico diciendo que me facilitaría un hotel”, cuenta. Sin embargo, eso no ocurrió y, desde entonces, asegura no haber recibido más comunicaciones por parte de la compañía.

Encontró alojamiento “por suerte”

Según relata, en internet se informa de que Eurowings podría reanudar los vuelos a partir del 15 o 16 de marzo. Para ella, esperar tanto no es una opción: “Tengo que reincorporarme a mi trabajo como recepcionista en Mallorca y no puedo aguantar hasta entonces”.

A la incertidumbre se suma la dificultad para obtener respuestas. Post afirma que el ‘call center’ de Eurowings le indicó por teléfono que estaba completamente saturado y que, por el momento, no podía atender más consultas.

Mientras tanto, la joven se ha puesto en contacto con otros turistas alemanes atrapados en la ciudad. “Muchos tienen que cambiar de hotel cada dos días”, dice. “No hay habitaciones libres. Y cuando suena la alarma por bombardeo, a los turistas los mandan a la zona de aparcamiento subterránea”.

En su caso, tuvo una salida: su amiga, recién instalada en Dubái, encontró rápidamente una vivienda y ahora la acoge allí. “Nos llegan avisos al móvil: primero en árabe y después en inglés. También tenemos un aparcamiento subterráneo y cuando hay alarma intentamos bajar lo antes posible”, explica.

Compró otro vuelo por 1.000 euros… y también fue cancelado

Con la intención de salir cuanto antes, Post compró un billete para el jueves 5 de marzo con Emirates por algo más de 1.000 euros: primero a Copenhague, después a Berlín y, desde allí, un tramo adicional a Mallorca por 464 euros. Pero el miércoles por la noche recibió otra mala noticia: también ese viaje quedó cancelado.

“He llamado al servicio en español y en alemán, y también al número de Dubái. Nadie contesta”, asegura. “Y eso que el jueves sí han salido vuelos a Fráncfort. En internet dicen que el sábado saldrán más, pero primero tendrán que despejar el atasco de pasajeros. No sé cuándo me tocará”.

“Me pidieron 15.000 euros”

Desesperada, acudió al aeropuerto para preguntar en persona por alternativas. En paralelo, algunas compañías están repatriando a viajeros con vuelos especiales. Sin embargo, Post denuncia que en el aeropuerto le dieron una respuesta inasumible: “Un trabajador me dijo que tendría que pagar 15.000 euros y entonces miraría qué se puede hacer”.

También asegura que existe confusión sobre el destino de algunos vuelos especiales: “No queda claro si van a Berlín o incluso a Nueva York”, sostiene.

La joven ha enviado a Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, vídeos del aeropuerto y del cielo durante las alertas. “Esta situación es psicológicamente extremadamente agotadora. Me siento sola, abandonada y simplemente olvidada”, concluye.

Eurowings: vuelos suspendidos y opción de cambio o reembolso

A preguntas de este diario, la oficina de prensa de Eurowings señala que la compañía “está moviendo todos los recursos” para llevar a los pasajeros de regreso a casa, aunque añade que no puede pronunciarse sobre casos individuales.

La aerolínea indica que, debido a las “fuertes restricciones” en el tráfico aéreo por la situación en Oriente Próximo, las compañías del grupo Lufthansa han adoptado, entre otras, las siguientes medidas:

Reanudar los vuelos desde y hacia Lárnaca a partir del 7 de marzo.

Suspender los vuelos desde y hacia Dubái y Abu Dabi hasta el 10 de marzo (inclusive).

Suspender los vuelos desde y hacia Dammam hasta el 10 de marzo (inclusive).

Suspender los vuelos desde y hacia Ammán y Erbil hasta el 15 de marzo (inclusive).

Suspender los vuelos desde y hacia Tel Aviv hasta el 22 de marzo (inclusive).

Suspender los vuelos desde y hacia Beirut hasta el 28 de marzo (inclusive).

Suspender los vuelos desde y hacia Teherán hasta el 30 de abril (inclusive).

Según Eurowings, los pasajeros afectados pueden cambiar su viaje a una fecha posterior sin coste o solicitar el reembolso íntegro del billete. La compañía recomienda informarse a través de la web o la app y tener actualizados los datos de contacto (correo electrónico y teléfono móvil).