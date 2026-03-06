Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prohens reivindica la presencia de mujeres en profesiones masculinizadas en un coloquio en Campos

La presidenta del Govern participa junto a siete profesionales en el acto organizado por la Asociación de Dones Campaneres con motivo del Día Internacional de la Mujer

Prohens reivindica la presencia de mujeres en profesiones masculinizadas en un coloquio en Campos / CAIB

Redacción Mallorca

Palma

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, participó ayer por la tarde en el coloquio "El poder de ser-hi: Dones campaneres en oficis masculinitzats", celebrado en el edificio Polivalente de Campos con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El encuentro, organizado por la Associació de Dones Campaneres, reunió a varias mujeres que desarrollan su actividad en profesiones tradicionalmente masculinizadas con el objetivo de visibilizar sus experiencias y reivindicar su presencia en estos ámbitos laborales.

El acto comenzó a las 19:30 horas y contó con la asistencia de la presidenta de la entidad organizadora, Eva Vergara, además de representantes institucionales y público del municipio. Durante el coloquio, Prohens compartió mesa con otras siete mujeres procedentes de distintos sectores profesionales, desde el transporte y los oficios técnicos hasta la administración pública o los servicios.

Entre las participantes estuvieron Maria Ferrer, taxista; Cristina Mateo, electricista; Xisca Porquer, alcaldesa de Campos; Maria Teresa Vadell, fiscal; Maria Francisca Vidal, barrendera; y Miquela Villalonga, tanatoestética.

El encuentro permitió intercambiar experiencias personales y profesionales sobre el acceso y la permanencia de las mujeres en ámbitos laborales donde tradicionalmente han estado infrarrepresentadas. El coloquio fue moderado por la periodista Aina Escandell, quien condujo la conversación entre las participantes y abrió el debate sobre los retos que todavía existen para lograr una mayor presencia femenina en determinados oficios.

Lona del 8M en las sedes del Govern

En el marco de los actos con motivo del 8M, el Govern también ha colocado en varias de sus sedes institucionales una lona conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer. La iniciativa se ha llevado a cabo en edificios como el Consolat de Mar, distintas conselleries y la sede de IBDONA, donde se ha instalado el cartel institucional de este año.

El lema escogido para la campaña de 2026 es "La igualtat és el partit clau", con el que el Ejecutivo autonómico pretende reivindicar la importancia de seguir avanzando en igualdad entre mujeres y hombres. Las actividades organizadas estos días por el Govern se enmarcan en la programación institucional del 8 de marzo, con diferentes actos destinados a visibilizar el papel de las mujeres en distintos ámbitos sociales y profesionales.

TEMAS

  • mujeres
  • Mallorca
  • Govern
  • Día Internacional de la Mujer
  • Público
  • 8M
  • Marga Prohens
