Plazas de alquiler turístico en Mallorca: el Consell abrirá la bolsa temporal con un nuevo procedimiento de adjudicación

El Consell de Mallorca pondrá en marcha de forma definitiva la bolsa temporal de plazas turísticas de alquiler vacacional. Tras el fracaso de la convocatoria programada para septiembre, que fue anulada tras registrarse fallos y caídas del sistema informático que terminaron por vulnerar el derecho de igualdad de los interesados y obligaron a invalidar el procedimiento, la institución insular espera poder poner finalmente a la venta las plazas disponibles en la isla, a las cuales habrá que sumar aquellas que se han dado de baja tanto en la última convocatoria como en los últimos meses. El número de plazas a ofertar hace seis meses rondaba las 654, una cifra que habría aumentado considerablemente desde entonces y que a día de hoy podría rondar el millar.

El departamento de Turismo insular, liderado por Guillem Ginard, quien acaba de aterrizar en la isla recién llegado de la ITB de Berlín, ha hecho pública la convocatoria de la bolsa durante la jornada inaugural del IV Fórum de Alquiler Turístico de Habturalia, celebrada este viernes en Can Tàpera y organizada por la patronal del sector, Habtur. Precisamente desde el sector se vertieron duras críticas sobre el Consell tras la anulación de la convocatoria de septiembre, calificando la situación de "escandalosa e injustificable". Sin embargo, aquello ocurrió bajo la gestión de José Rodríguez Marcial, alguien que no consiguió mantener una relación estable con la patronal.

Ginard, en cambio, ha tratado de tender puentes desde su llegada al Consell. El escenario escogido para el anuncio de hoy es una muestra más del progresivo acercamiento entre ambas partes. Tras hacerse pública la convocatoria, la gerente de la patronal de alquiler turístico Habtur, Maria Gibert, ha expresado su satisfacción y agradecimiento por el desbloqueo de esta bolsa, ya que según ha señalado permitirá la rotación de las plazas.

Esta convocatoria se someterá votación en la reunión de la junta rectora del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) prevista para el próximo miércoles. El Consell ha recordado que está amparada por el decreto de contención turística aprobado por el Govern y ha insistido en que "no supone la creación de nuevas plazas".

Nuevo formato de adjudicación

Los días 1 y 2 de septiembre, durante la primera convocatoria, los sistemas informáticos fallaron y colapsaron tras el aluvión de peticiones de los interesados. Aquello impidió determina con plena seguridad jurídica el orden real de las solicitudes que se habían presentado vía electrónica. Ante esta situación, el Consell se ha visto obligado a buscar un sistema alternativo de adjudicación que pueda garantizar "los principios de seguridad jurídica, igualdad, objetividad, transparencia y concurrencia", explican desde Turismo.

En este contexto, se ha considerado procedente sustituir el criterio de exclusión de prelación temporal como sistema para adjudicar las plazas por una asignación de número de orden de tramitación y de adjudicación mediante un sorteo ante fedatario público. El sorteo será público y, para asegurar la transparencia, se retransmitirá por los canales públicos del Consell de Mallorca. "La única variación respecto a la anterior convocatoria viene fijada por el sistema que determina la orden de tramitación de las solicitudes y, como novedad, se incorpora una lista de espera de 6 meses, en el transcurso de los cuales se podrán adjudicar las plazas que entren a la bolsa temporal durante este periodo de tiempo", ha explicado Ginard desde Can Tàpera.

En el caso de la lista de espera, ha apuntado el conseller insular, el número de plazas que se puedan añadir a las iniciales "es incierto", ya que no se puede saber con anterioridad cuántas bajas efectivas se pueden dar en este periodo de tiempo. De las 654 podría llegarse hasta el millar.

De forma paralela, el Consell también está trabajando con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) para determinar el sistema de adjudicación de las plazas que hay en la bolsa reservada para los establecimientos hoteleros.

"No se puede gestionar como si fuese una rifa"

La consellera electa del PSIB en el Consell de Mallorca, Joana Maria Adrover, ha criticado duramente la decisión de sacar nuevas plazas de alquiler vacacional en la isla y ha calificado la situación de "absolutamente decepcionante y muy preocupante". Según ha señalado, la medida llega en un momento en el que "el principal problema de Mallorca ahora es la falta de vivienda y las dificultades que tiene la gente para poder acceder a un alquiler o a una compra".

Adrover ha denunciado que el Consell siga ampliando la oferta de alquiler turístico "en esta situación de colapso" y ha acusado al gobierno insular de practicar una "sostenibilidad fake". En este sentido, ha señalado que el recién estrenado conseller insular de Turismo ha regresado de la feria turística de Berlín "vendiendo cultura vinculada al turismo y con la palabra sostenibilidad en mayúsculas", pero ha advertido de que "es una sostenibilidad fake porque la predican, hacen propaganda, eslóganes y publicidad, pero cuando sacan medidas por escrito y las firman lo que hacen es sacar nuevas plazas de alquiler turístico".

La consellera socialista también ha criticado que la decisión se haya tomado "sin haber puesto en marcha un estudio de carga, como es su obligación", sin modificar el PIAT -algo que, según ha recordado, se ha anunciado en dos ocasiones en los últimos dos años- y sin cumplir con la competencia de "perseguir y acotar el alquiler turístico ilegal". Asimismo, ha recordado que recientemente se publicó que "caducaban expedientes porque tardaban tanto en tramitarlos que acababan caducando". A su juicio, estas decisiones "añaden más presión a la gente que vive en Mallorca" y responden a "procedimientos chapuceros que han hecho perder a la gente la confianza en la administración pública".

En la misma línea crítica se ha expresado la portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, quien ha cuestionado el sistema elegido para adjudicar las plazas. "Nos sorprende que el Consell de Mallorca haya decidido resolver la adjudicación de plazas de alquiler turístico mediante un sorteo. Una administración pública no puede gestionar un procedimiento de este tipo de manera tan arbitraria y como si fuera una rifa", ha afirmado.

Perelló ha defendido que "las decisiones públicas deben basarse en criterios objetivos y de interés general, no en el azar". En este sentido, ha añadido que "el sorteo puede ser transparente, pero no es una política turística". A su juicio, si el Consell tiene la responsabilidad de regular la oferta turística, "lo que debería hacer es establecer criterios claros vinculados al territorio, a la sostenibilidad y al interés general de Mallorca".

Además, ha advertido de que haber llegado a esta situación "evidencia un problema de gestión y de incapacidad", en un contexto en el que "Mallorca continúa con un grave problema de masificación y colapso". Por ello, desde MÉS han reiterado su posición de "rebajar el techo de plazas turísticas".