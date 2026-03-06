Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Instituto Geográfico Nacional han puesto en marcha una nueva plataforma digital que permite comprobar si desde tu propia casa en Mallorca será posible ver el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026.

La herramienta permite introducir el nombre de una calle o una dirección concreta para conocer si el eclipse será visible desde ese punto y cuáles serán las condiciones de observación, algo especialmente útil en un fenómeno astronómico que dependerá en gran parte de la orientación del horizonte.

Según explican desde el Instituto Geográfico Nacional, este eclipse será un acontecimiento histórico, ya que será el primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo.

Visualización del eclipse desde tu localidad.

Un eclipse que cruzará España de oeste a este

La franja de totalidad —la zona desde la que el sol quedará completamente oculto por la Luna— cruzará España de oeste a este, pasando por numerosas capitales de provincia.

Entre las ciudades situadas en ese recorrido estarán A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y finalmente Palma. España estará situada en el extremo final de la franja de totalidad, por lo que el fenómeno ocurrirá cuando el sol esté ya muy bajo, cerca del horizonte, justo antes de la puesta.

Por este motivo, los expertos recomiendan buscar lugares con buena visibilidad hacia el oeste, sin edificios, montañas u otros obstáculos que puedan bloquear la vista.

Cuándo comenzará el eclipse

El eclipse total del 12 de agosto de 2026 comenzará a las 17:34 horas (hora oficial en la península y Baleares) y finalizará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media, aunque la fase de totalidad —cuando el sol queda completamente oculto— será mucho más breve.

Al celebrarse en pleno verano, las probabilidades de disfrutar de cielos despejados en gran parte de España son elevadas, lo que podría convertirlo en uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la década.

La “tríada” de eclipses que se verá desde España

El eclipse de 2026 será además el primero de una serie excepcional de fenómenos astronómicos visibles desde el país.

El siguiente eclipse solar visible como total desde España se producirá el 2 de agosto de 2027, seguido de un eclipse anular el 26 de enero de 2028.Según los astrónomos, esta secuencia forma la llamada “tríada de eclipses ibéricos 2026-2028”, un periodo poco habitual en el que se podrán observar tres eclipses destacados en apenas tres años.

Después de esa serie, no volverá a ser posible observar un eclipse solar total desde España hasta el año 2053.