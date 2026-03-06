Més per Mallorca propone crear una tasa para que las grandes superficies asuman el sobrecoste que generan en la red de carreteras

Més per Mallorca propone crear una tasa por aprovechamiento especial del dominio público que se aplicaría en aquellos casos en los que grandes equipamientos comerciales o infraestructuras asimilables generes una intensidad singular y estructural de tránsito de vehículos. Se trata de una medida que los ecosoberanistas impulsarán en el próximo pleno del Consell de Mallorca para que aquellas superficies consideradas como "grandes generadores de movilidad", según ha informado el partido esta mañana en una rueda de prensa, "devuelvan parte del gasto que provocan en las arcas públicas".

La saturación de la red viaria insulary las carencias que padece el transporte público de la isla empujan a la mayoría de ciudadanos a desplazarse en vehículo privado a la hora de acudir tanto a una gran superficie comercial como a cualquier infraestructura o equipamiento que se ubique en la periferia o alejada de los núcleos urbanos, algo que sucede con la mayoría de estos elementos. Este contexto lleva años obligando a las instituciones a mejorar viales de acceso, rotondas y demás elementos viarios que aumentan de manera proporcional la inversión pública en carreteras, la cual "asume el conjunto de la ciudadanía".

Por tanto, ha explicado el portavoz adjunto de Més per Mallorca en el Consell, Joan Llodrà, el objetivo de esta tasa no es más que "aplicar un principio básico de justicia y responsabilidad: quien provoca un uso intensivo y específico de una infraestructura pública deberá asumir los costes diferenciales que genera". Llodrà ha defendido que los ecosoberanistas proponen con esta medida "rigor, estudios técnicos y una fiscalidad justa", frente a la política del gobierno insular de PP y Vox, la cual "siempre ha sido la misma: ante la saturación, más asfalto".

Cuantificar el coste

La moción prevé identificar los tramos con una intensidad singular de tráfico vinculada a grandes equipamientos, encargar estudios de movilidad individualizados, elaborar una memoria económico-financiera para cuantificar el coste diferencial y solicitar los informes jurídicos necesarios para garantizar la viabilidad y la proporcionalidad de la medida.

MÉS ha subrayado que la tasa, en caso de impulsarse, sería finalista. "Los recursos recaudados deben destinarse al mantenimiento de la red viaria afectada. Esto permitirá liberar fondos del presupuesto ordinario del Consell para invertirlos en transporte público y movilidad sostenible", ha explicado Llodrà.

Para el grupo ecosoberanista, la iniciativa -que se debatirá el jueves de la semana que viene en el Pleno- se enmarca en un cambio de modelo que apuesta por la cohesión territorial, el refuerzo del comercio de proximidad y la reducción de la dependencia del vehículo privado. "No podemos seguir socializando los costes de un modelo insostenible. Mallorca necesita responsabilidad, equidad y una movilidad pensada para el futuro", ha concluido el portavoz adjunto.