Mallorca está ocupada por USA

España está muy preocupada por Estados Unidos pero, sobre todo, España y, desde luego, Mallorca están ocupadas por Estados Unidos. Y no, desgraciadamente, no se puede culpar a Trump. Por eso, Sánchez presume de «no a la guerra» mientras envía una fragata al frente, aunque viaje tan lentamente como la fletada por Aznar a Irak, y con la ficción de que su misión bélica concluye en Chipre. ¿O acaso la nave española pretende afianzar el ataque de Irán contra la isla mediterránea?

Las fuerzas de ocupación estadounidenses en España se resumen en cinco mil militares, pero Sánchez no se atreverá ni en sueños a insinuar a Rota y Morón que su fuente de riqueza puede desvanecerse por un incumplimiento unilateral de los acuerdos. Durmiendo con el enemigo, por mucho que el singular Albares tenga la desfachatez de anunciar que son bases «de soberanía española».

Una vez que los hoteleros mallorquines han conseguido encumbrar a un presidente que supera en torpeza expresiva a su predecesora, aciertan al pronunciarse contra Sánchez y mostrarse más belicistas que el propio Trump. En ningún caso lograrán superar al propio Gobierno en sumisión a Washington. Si uno de los aviones de abastecimiento (?) de guerra que sobrevuelan Mallorca sufriera un accidente que afectara a una instalación turística, el PSOE, el PP y la Junta Hotelera unirían sus cánticos en favor de Estados Unidos.

Cuando Trump llama «perdedores» a los españoles, el alivio surge al verificar que no se refiere explícitamente a los mallorquines. Duele reconocer que un presidente extranjero tiene razón cuando señala que no necesita ningún permiso para utilizar las bases conjuntas como le plazca, o para violentar el espacio aéreo español. Los vuelos de la CIA demostraron en su momento que nadie va a registrar en la terminal sin ley de aviación privada a un aparato sospechoso de pertenecer a los servicios de inteligencia o militares estadounidenses. La verificación de la tripulación solo ocurrió en una ocasión, y cabe esperar que se disciplinara a quien creyó que trabajaba para un Estado de Derecho.