Mallorca impulsa en la ITB el turismo responsable y con identidad

Mallorca dejó huella, una vez más, en uno de los principales escaparates internacionales del turismo como es la ITB de Berlín, celebrada del martes al jueves de esta semana. La presencia institucional del Consell de Mallorca y de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca (FTRM) se articuló este año alrededor de dos acciones que tuvieron luegar el miércoles en el estand de las Illes Balears. Primero, una firma pública de apoyo al Pledge, el compromiso por un turismo responsable. Después, un evento dedicado a la Ruta de la Moda Artesana de Mallorca como propuesta cultural y experiencial vinculada a la identidad de la isla.

Pledge / .

Alemania, mercado clave

La primera acción de la jornada puso el foco en Alemania, país anfitrión de la feria y, sobre todo, principal mercado emisor para Mallorca, además de ser uno de los más estables históricamente. Por parte del Consell, el objetivo del acto era escenificar una firma conjunta de apoyo a los principios del Pledge con representantes de algunos de los interlocutores más relevantes del sector turístico alemán.

El acto estuvo presidido por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y contó con la presencia del consejero de Turismo y presidente de la FTRM, Guillem Ginard. Participaron compañías y entidades del mercado alemán como TUI, Alltours, DERTOUR Group, ASI Reisen y DRV (Deutscher Reiseverband), la principal asociación del sector turístico alemán.

Presentación de la Moda Artesana de Mallorca en la ITB de Berlín. / .

En su intervención, Galmés señaló que Alemania «no solamente es nuestro principal mercado, sino un socio estratégico que entiende y comparte nuestra apuesta por un turismo responsable, basado en el respeto, la planificación y la convivencia». También destacó que el apoyo público en la ITB confirma que la estrategia de Mallorca cuenta con la complicidad del sector. Por su parte, Ginard remarcó que el Pledge es «una herramienta que implica administraciones, empresas y visitantes, en un compromiso común por la convivencia, la sostenibilidad y la calidad», y añadió que el respaldo explícito del sector alemán muestra que el principal mercado no solo comprende la estrategia, sino que la comparte y la defiende.

Desde el ámbito empresarial, el portavoz de DRV, Achim Wehrmann, subrayó que Mallorca es uno de los destinos más importantes para el mercado alemán y valoró de forma positiva la apuesta por la sostenibilidad y el turismo responsable. También puso el acento en la cooperación entre destino y empresas para garantizar un desarrollo equilibrado y duradero.

El público asistente al evento / .

El Pledge como marco de corresponsabilidad

La firma se presentó como un compromiso estratégico entre mercado emisor y destino receptor. En el planteamiento institucional, el Pledge se concibe como una herramienta de corresponsabilidad que interpela a administraciones, empresas y visitantes. El objetivo declarado es avanzar hacia un modelo turístico responsable y sostenible, alineado con el bienestar de residentes y visitantes.

En ese enfoque, el compromiso quiere reforzar un mensaje de convivencia y respeto por el territorio, y situar la calidad y la planificación como elementos centrales de la hoja de ruta turística. La idea de corresponsabilidad resulta especialmente relevante en un entorno en el que los destinos compiten por reputación, sostenibilidad y coherencia entre relato y práctica.

Vestidos de Maria Genovard Atelier / .

La Ruta de la Moda Artesana de Mallorca

La agenda de Mallorca en la ITB contó también con una reivindicación de la identidad cultural. El Consell de Mallorca celebró en el Umweltforum de Berlín un evento dedicado a la Ruta de la Moda Artesana de Mallorca, concebida como nueva propuesta turística cultural. La iniciativa se plantea como una invitación a descubrir Mallorca desde sus raíces, su tradición y sus oficios vivos. En el inicio del acto, Galmés destacó la artesanía como una manera de visitar la isla desde las raíces y puso en valor el tiempo, la tradición y la identidad asociados a los procesos artesanos.

El evento se concibió como una experiencia inmersiva que recreó un mercado artesanal. Permitió a los asistentes conocer de primera mano las cinco familias que integran la marca de garantía «Moda Artesana de Mallorca» y aproximarse a sus procesos tradicionales. El sello certifica el origen, la calidad y la autenticidad de los productos elaborados en la isla. La marca estructura el proyecto en cinco grandes familias, que incluyen tejidos y confección, joyería y ornamentación, fibras vegetales, piel y cuero, y calzado.

Mastrenat (Pollença) preserva el trenzado mallorquín de piel y cuero. / .

La Ruta conecta talleres repartidos por distintos municipios y convierte el mapa de Mallorca en un recorrido por su identidad viva. En el itinerario figuran Santa Maria, Alaró, Artà, Inca, Lloseta, Pollença, Esporles, Cala Ratjada, Palma, Campos y Sóller. La propuesta busca unir cultura, territorio y economía local, con una artesanía sostenible, con identidad visual propia y con vocación de futuro.

El acto contó con la presencia de la embajadora de la marca, Carolina Cerezuela, cuyas declaraciones reforzaron el sentido contemporáneo del proyecto. «Para mí, Moda Artesana de Mallorca representa una forma de vivir, recuperando producto artesano de antes, de una manera muy contemporánea y muy artística. Con sello de garantía, de calidad y, sobre todo, con el lujo de poder hacer las cosas con tiempo. Con la exclusividad de fabricar algo para alguien. Estamos muy acostumbrados a la producción en cadena, a cosas rápidas y con la misma forma», afirmó durante el evento.

La velada incorporó también una propuesta gastronómica a cargo de chefs de la isla, Ariadna Salvador, Juan Pinel y Miquel Calent, con una línea coherente con los valores asociados a la marca, entre ellos producto local, identidad mediterránea, creatividad y respeto por la tradición. La música corrió a cargo del grupo mallorquín Ovella Negra gracias a la colaboración del Teatre Principal de Palma, con el objetivo de proyectar talento local y contribuir al tejido cultural de la isla.

Familias de artesanos

La marca Moda Artesana de Mallorca es el punto de partida de un recorrido que pretende impulsar y reivindicar los oficios artesanos relacionados con la moda. Comunidades de artesanos que estaban llamadas a desaparecer en torno a un mercado voraz vuelven con fuerza para reclamar un espacio en medio de la homogeneización de la industria de la moda de las últimas décadas.

En tejidos y confección, la ruta remite a dos grandes tradiciones de la isla. Por un lado, la técnica milenaria del ikat, que llega a Mallorca en el siglo XVI a través de la ruta de la seda y deriva en las populares teles de llengües, uno de los símbolos de la cultura textil mallorquina. Por otro, el bordado mallorquín, especialmente reconocido entre finales del siglo XIX y el siglo XX, con puntos tradicionales que se mantuvieron al margen de influencias foráneas.

La familia de ornamentación se expresa a través de la joyería, entendida como cruce de culturas y como parte de la indumentaria tradicional. En ese repertorio aparecen modelos históricos como cadenas, botonadas o veneras, y destaca una pieza singular, la tumbaga mallorquina, una de las más antiguas de la orfebrería local, de manufactura meticulosa y vinculada a técnicas avanzadas. La web de la marca subraya además el peso del legado artesano de tradición judía y de sus descendientes para explicar la pervivencia de modelos y técnicas que hoy se consideran seña de identidad.

Estand con artículos de Teixits Vicens. / .

En fibras vegetales, la ruta pone el foco en la llata. Su auge en Capdepera en el siglo XX se asocia a la creación de una cooperativa y, más tarde, a una producción orientada a utensilios para visitantes, con la incorporación del bordado sobre la superficie trenzada. El trabajo se presenta como un proceso exigente que empieza con la recogida manual de hojas de palma, continúa con el secado y el emblanquimiento o tintado, y culmina con el trenzado.

La familia de piel y cuero recupera el trenzado de piel, una técnica que se extendió por la isla y se vinculó a la industria del calzado, aunque con usos que van más allá de la zapatería. La documentación de la marca sitúa su impulso a partir de la posguerra, el desarrollo rápido en los años sesenta y su expansión internacional en los setenta y ochenta, hasta el cierre de la última fábrica en 2006. También remarca el papel de las mujeres en el proceso productivo.

Por último, el apartado de calzado recuerda el peso histórico de Mallorca como tierra de calzado artesanal, con especial consolidación entre las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta. La marca apunta que el boom turístico afectó al sector y que, a finales de los ochenta, una parte importante de la industria optó por deslocalizar fabricación. Aun así, identifica “los últimos reductos” donde se sigue elaborando artesanalmente, con piel de calidad, el calzado típico mallorquín, como las porqueres.

Un futuro ligado al territorio

La participación de Mallorca en la ITB 2026 supone un doble refuerzo de la nueva etapa iniciada por la FTRM el pasado año. Por un lado, un gesto de apoyo a la estrategia del Consell por parte de actores clave de un mercado como el alemán, mediante la firma del Pledge. Por otro, una apuesta por la cultura y la identidad local como valor diferencial, representada por la Ruta de la Moda Artesana de Mallorca.