Tensión global
Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU han sobrevolado esta mañana Mallorca
Diversas aeronaves militares norteamericanas han atravesado el cielo balear en las últimas semanas, en medio de la tensión entre España y Estados Unidos
Dos helicópteros militares de Estados Unidos, del modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, han sobrevolado este viernes por la mañana el cielo de Mallorca, atravesando la isla de punta a punta, según datos de seguimiento aeronáutico consultados por este diario. Se suman así a las aeronaves militares norteamericanas que han sobrevolado la isla en las últimas semanas, en medio de la crisis política entre Estados Unidos e Irán.
Las aeronaves, identificadas como UH-60, fueron detectadas en vuelo en espacio aéreo balear durante varias fases de la mañana. Este modelo es utilizado habitualmente para transporte de personal, evacuaciones médicas y misiones logísticas o de apoyo.
Los registros de vuelo, consultados por este diario en la plataforma ADS-B Exchange, indican que ambos aparatos han volado a una altitud media, sin que, al menos que conste en estos registros, hayan descendido en ningún momento para tomar tierra. No consta información oficial sobre el motivo concreto de su presencia en la isla.
El UH-60 Black Hawk es un helicóptero biturbina con capacidad para una decena de efectivos equipados y una autonomía aproximada de 500 kilómetros. En webs especializadas se informa de que su operatividad suele estar vinculada a despliegues temporales, ejercicios conjuntos o apoyo a buques militares en la zona.
Por el momento, no ha trascendido si los helicópteros estaban participando en algún ejercicio programado ni si su vuelo guarda relación con operaciones internacionales en curso.
Aviones militares de carga
Este jueves, un avión de transporte militar de la Marina de Estados Unidos sobrevoló también Balears después de despegar de la base de Rota, en Cádiz, según registros de seguimiento recopilados por la cuenta especializada SpainMilRadar, dedicada a monitorizar aeronaves militares sobre el espacio aéreo español.
De acuerdo con estas informaciones, un C-40A Clipper de la US Navy, con matrícula 165833 y asignado al escuadrón VR-59 'Lone Star Express', fue detectado al menos en otras dos ocasiones el mes pasado, los días 7 y 12 de febrero.
