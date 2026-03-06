El Govern pide disculpas por el colapso de las Urgencias de Son Espases: "Esta situación es indeseable"

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha pedido disculpas por el colapso que sufrieron ayer las urgencias del hospital de Son Espases, donde llegó a haber más de 75 pacientes esperando una cama libre: "Es indeseable que se produzca una situación como la que hemos visto", ha manifestado.

Costa se ha pronunciado sobre esta situación durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, al ser preguntado por los medios de comunicación, después de que el hospital de referencia viviera una jornada crítica, con esperas de varios días para conseguir una cama. Además, este escenario ya se ha repetido al menos tres veces en lo que va de año.

"Somos plenamente conscientes de las dificultades y de la preocupación que han vivido muchos pacientes y familiares estos días", ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico: "Entendemos perfectamente su malestar y las molestias que puedan provocar estas demoras y les pedimos disculpas por la situación", ha añadido.

Costa ha asegurado que desde la tarde de ayer a esta mañana el número de pacientes pendientes de ingreso "ha descendido notablemente". Si ayer había casi 80 enfermos esperando cama, esta mañana la cifra ha bajado a 49, según cifras del Ib-Salut, y ahora mismo se sitúa en torno a los 45. La situación es más estable que ayer, pero todavía hay saturación. La previsión del Govern es que continúe reduciéndose progresivamente a lo largo del día.

Desde el Ib-Salut también señalan que la entrada de ambulancias al hospital ya se recuperó con normalidad ayer por la noche, después de que durante el pico de saturación se derivaran a otros centros hospitalarios de Mallorca. Sin embargo, la actividad quirúrgica programada continúa suspendida, y por el momento solo se están realizando intervenciones urgentes y oncológicas.

Costa ha explicado que para hacer frente a la situación se activó un plan de contingencia destinado a garantizar la continuidad asistencial y minimizar el impacto sobre la actividad del hospital. Entre las medidas adoptadas se incluyen el refuerzo del personal (se pidió a los sanitarios que cubrieran turnos extra), la reprogramación de cirugías no urgentes y la activación de un plan de altas organizadas, con el objetivo de liberar camas hospitalarias y aliviar la presión en urgencias.

"Este conjunto de medidas buscaba optimizar la disponibilidad de camas, asegurar la calidad asistencial y recuperar progresivamente la normalidad operativa del hospital", ha señalado el portavoz. Según ha asegurado, el equipo directivo de Son Espases mantiene un seguimiento continuo de la situación y aplicará "nuevas medidas" si es necesario.

"Desde el Govern reiteramos las disculpas. Evidentemente es indeseable que se produzcan situaciones como las que hemos visto y estamos haciendo todo lo posible para que la situación vuelva a la normalidad lo más rápido posible", ha concluido Costa.