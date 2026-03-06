El Govern confía en que Santafé, nuevo DAO de la Policía, sea "un altavoz en Madrid" sobre problemas de Baleares

El Govern balear ha mostrado su satisfacción por el nombramiento del jefe superior de Policía de Baleares, José Luis Santafé, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro del cuerpo a nivel estatal.

El Ejecutivo autonómico ha trasladado su enhorabuena a Santafé por su designación, destacando su trayectoria profesional y su perfil técnico al frente de la Jefatura Superior en las islas. Desde el Govern consideran que se trata de un nombramiento basado en la solvencia profesional y en la experiencia acumulada por el mando policial durante su etapa en Baleares. "Tiene un perfil técnico y de solvencia demostrado", ha señalado la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas.

Un posible altavoz para la situación de Baleares

El Govern también ha valorado positivamente que una persona que conoce de primera mano la realidad de Baleares asuma ahora una de las principales responsabilidades dentro de la Policía Nacional. En este sentido, el Ejecutivo autonómico confía en que Santafé pueda trasladar en Madrid las necesidades específicas del archipiélago en materia de seguridad, especialmente en relación con la falta de efectivos.

"Ojalá se convierta en un altavoz en Madrid sobre la situación en Baleares, por ejemplo la falta de policías y guardias civiles", ha apuntado Estarellas. La escasez de agentes en las islas ha sido una reivindicación recurrente del Ejecutivo autonómico en los últimos años, que ha reclamado al Gobierno central un refuerzo de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil.

Expectativas de mayor transparencia en el cuerpo

Además de la cuestión de los efectivos, el Govern también ha expresado su deseo de que la nueva etapa en la cúpula policial contribuya a reforzar la transparencia dentro del cuerpo. El Ejecutivo autonómico ha señalado que espera que la nueva dirección operativa ayude a evitar situaciones controvertidas que en los últimos años han afectado a la imagen de la institución. "Esperamos que se aporte transparencia al organismo y que se eviten situaciones vergonzosas que se han dado dentro de la Policía", han indicado.

Conocimiento directo de las carencias del archipiélago

Para el Govern, uno de los aspectos más positivos del nombramiento es que el nuevo número dos de la Policía Nacional conoce de primera mano las carencias que existen en Baleares en materia de seguridad. Durante su etapa como jefe superior en las islas, Santafé ha tenido contacto directo con las necesidades operativas de las plantillas policiales y con las particularidades de un territorio marcado por la insularidad y por la fuerte presión turística.

Por ello, desde el Ejecutivo autonómico consideran que su llegada a la dirección operativa del cuerpo puede facilitar que estas necesidades sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones a nivel estatal. "Nos va bien que el DAO conozca muy bien la situación de las carencias de la Policía y de la Guardia Civil en Baleares. Que quien tiene la máxima responsabilidad conozca esta realidad significa que habrá más opciones de que se solucionen", han señalado desde el Govern.