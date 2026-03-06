El Govern, sobre el ataque de EEUU a Irán: "No se podía mirar hacia otro lado, nos gustaría que el régimen de los ayatolás cayera"

El Govern balear observa con "preocupación" la evolución del conflicto internacional por la guerra en Irán. El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha evitado posicionarse de forma categórica la decisión de Estados Unidos de intervenir directamente, aunque ha insistido en que la prioridad debe ser que el conflicto termine lo antes posible.

"Nos gustaría que el régimen de Irán cayera. No se podía mirar hacia otro lado. Han asesinado a 30.000 personas sencillamente porque han pedido libertad e igualdad de las mujeres. No puedo saber si se podía resolver por la vía diplomática, pero sí se que es inaceptable el régimen contra las mujeres", ha asegurado Costa.

El vicepresidente ha explicado que el Govern sigue la evolución de la situación con inquietud por el alcance que puede tener el conflicto si se prolonga en el tiempo, especialmente por sus posibles consecuencias económicas y energéticas. "A día de hoy el conflicto se ha transformado en guerra y lo que queremos es una resolución inmediata", ha señalado.

Críticas a Pedro Sánchez

Durante su intervención, también ha criticado el posicionamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el inicio de la guerra en Irán. En particular, se ha referido al mensaje lanzado por el jefe del Ejecutivo, quien resumió la postura de España en cuatro palabras: "No a la guerra".

"Observamos que Sánchez intenta aprovechar una situación de conflicto para intentar confrontar puramente en clave electoral con Trump", ha señalado. Según el vicepresidente, esta actitud transmite la sensación de que al presidente del Gobierno le preocupa más el rendimiento político del conflicto que la propia gravedad de la situación internacional.

"Tenemos la sensación de que le preocupa poco el conflicto y más el aprovechamiento electoral", ha afirmado, calificando esta estrategia de "profundamente preocupante". En este sentido, Costa ha defendido que la política de defensa debe abordarse con seriedad y responsabilidad institucional, y ha advertido contra el uso partidista de un asunto de esta naturaleza. "Nadie ha pedido a España ir a ninguna guerra. La política de defensa es una cuestión seria y no se puede jugar con ella por una cuestión puramente electoral", ha señalado.

El vicepresidente ha insistido en que el Govern percibe que el posicionamiento del presidente del Gobierno responde más a una lógica electoral que a la defensa de los intereses del país. "Tenemos la sensación de que actúa más en una posición electoral que en defensa de los intereses de los ciudadanos y de España", ha apuntado.

Preocupación por el impacto en el transporte energético

Uno de los aspectos que más inquieta al Ejecutivo autonómico es la situación en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos del mundo para el transporte de petróleo y gas. Costa ha advertido de que el conflicto ya está teniendo efectos en esta ruta estratégica. En este sentido, el vicepresidente ha señalado que territorios como Baleares, altamente dependientes del exterior, podrían verse afectados indirectamente si la situación se agrava.

"En estos momentos hay alrededor de 500 barcos que no pueden pasar por Ormuz y transportan hidrocarburos", ha explicado. El estrecho, situado entre Irán y Omán, canaliza una parte fundamental del tráfico energético mundial, por lo que cualquier alteración prolongada puede provocar efectos en cadena en los mercados internacionales de energía y en la economía europea.

El Govern pide una resolución inmediata de la guerra

Costa ha insistido en que el Govern desea que la guerra termine cuanto antes y que la región recupere la estabilidad. "Todos querríamos que el conflicto acabara lo más pronto posible y que la paz en la zona vuelva lo más rápido posible", ha afirmado. Para el Ejecutivo autonómico, la escalada militar ya ha superado el escenario de crisis diplomática y ha entrado en una fase de guerra abierta.

Durante su intervención, Costa también ha hecho referencia a la situación interna en Irán y ha criticado con dureza la represión ejercida por el régimen contra los movimientos que reclaman derechos y libertades. El vicepresidente ha recordado que miles de personas han sido asesinadas por reclamar libertad y la igualdad de las mujeres, una situación que considera inaceptable.

A su juicio, esta realidad demuestra que la defensa de los derechos de las mujeres no puede quedarse únicamente en el plano simbólico. "El feminismo no puede ser solo una pancarta, es bastante más", ha afirmado.

Durante su comparecencia, Costa también ha sido preguntado por el avión de transporte militar estadounidense que ha sobrevolado Baleares en las últimas horas. El vicepresidente ha reconocido que el Govern no dispone de información sobre este movimiento, aunque ha recordado que las competencias en materia de defensa corresponden al Gobierno central.

Pese a ello, ha reclamado que las comunidades autónomas puedan estar informadas cuando se producen movimientos militares de este tipo. "Las competencias son del Gobierno y deseamos que las ejerza, pero nos gustaría estar informados", ha concluido.