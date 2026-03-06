Francesc Ràfols presenta su libro sobre las SLAPP en Palma: «Cuando el derecho a la información está en peligro, también lo está la democracia»

El mundo está lleno de 'moscas cojoneras' que se revelan ante los grandes. Sin embargo, ahogar a demandas a quienes buscan la verdad se ha convertido en una estrategia habitual entre los sectores más poderosos para silenciar a periodistas y activistas. Las víctimas suelen desistir en sus intentos de arrojar luz entre las sombras, agotadas y arruinadas tras largos procesos judiciales. Esta práctica se conoce como SLAPP (Demandas estratégicas contra la participación pública), una nomenclatura todavía prácticamente desconocida tanto entre el público general como entre muchos profesionales.

El periodista catalán Francesc Ràfols presentó ayer en Palma su libro Guerra judicial a la verdad. Las SLAPP, coescrito junto a Dardo Gómez, en el que se analizan estas demandas estratégicas que buscan silenciar a periodistas y activistas, poniendo en riesgo el derecho a la información.

El también periodista Víctor Vivó abrió la presentación, que se celebró en la Llibreria Lila, donde aseguró que el periodismo es una labor "gratificante", pero también "ingrata", y elogió al autor del libro: “Ràfols es un defensor de la profesión periodística, tanto en el Sindicato de Periodistas de Cataluña como en el de España”.

El libro se presentó en la Llibreria Lila. / Manu Mielniezuk

"Este libro explica qué son las SLAPP. Es un libro necesario y sirve para que los periodistas sepan que no están solos", señaló Vivó.

Demandas absurdas en España

Francesc Ràfols dio algunos ejemplos de esta práctica en España: "Uno de los casos de SLAPP que se hizo conocido fue el de la revista Mongolia, denunciada por Abogados Cristianos por cuestiones que eran bastante absurdas".

Estas demandas buscan que periodistas o activistas dejen de informar sobre determinados asuntos. Ràfols explica que la estrategia consiste en cansar a los denunciados para que acaben renunciando ante la falta de medios para defenderse: "Es muy complicado combatir este tipo de demandas estratégicas que grupos de poder presentan contra periodistas y activistas".

Periodistas asesinados

El periodista catalán relata en el libro algunos casos extremos que han llegado a "situaciones muy graves". Es el caso de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que investigaba casos de corrupción en su Gobierno y también fue objeto de numerosas demandas. Sin embargo, eso no fue suficiente para silenciarla y acabó siendo asesinada mediante una bomba lapa colocada en su coche.

"Este es un caso extremo. Además, enfrentarse a estas demandas es muy caro y los tribunales a veces dan la razón a los periodistas, pero otras veces no", asegura Ràfols. El autor del libro también relata que la Unión Europea tiene una legislación vigente "aunque en la práctica no ayuda mucho" pero que en otras zonas del mundo como América Latina "se destrozan comunidades enteras y no hay normativa existente para frenar estas prácticas".

Ràfols también subraya la importancia del derecho a la información, un ámbito en el que considera necesaria una mayor labor de divulgación para explicar su valor: "Cuando alguien compra carne o zapatos elige lo que más le gusta, pero con la información muchas veces te quedas con lo primero que te llega. Por eso es importante tomar conciencia de que el derecho a la información es tan importante como cualquier otro derecho".

"Las SLAPP atacan directamente el derecho a la información. Y cuando el derecho a la información está en peligro, también lo está la democracia, porque se está atacando tanto a la información como al activismo. Desde el periodismo debemos ser conscientes de este peligro y estar preparados para afrontar estos problemas", señala Ràfols.

"Tenemos que denunciar las amenazas reales contra el derecho a la información. Las SLAPP son un peligro para periodistas y activistas", sentencia el periodista.