La ‘FP verde’ gana importancia para el futuro de la economía

Empresas, centros educativos e instituciones participaron ayer en una jornada centrada en reflexionar acerca del papel estratégico de la formación profesional (FP) en la capacitación de los futuros trabajadores y en la respuesta al déficit de relevo generacional en sectores clave de la economía de Balears.

El evento, celebrado en Palma bajo el título Empresas ante la brecha generacional: soluciones desde la FP y oportunidades del sector verde, estuvo organizado por la Cámara de Comercio de Mallorca y la fundación CaixaBank Dualiza.

Durante la jornada, según indicaron los organizadores en un comunicado, se subrayó la importancia de reforzar la colaboración entre empresas, administraciones y centros de FP con el objetivo de «anticipar las necesidades de talento cualificado y garantizar la competitividad del tejido productivo insular».

El análisis central corrió a cargo de la responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza, Mónica Moso, quien impartió la ponencia Competencias profesionales verdes para impulsar tu empresa. Moso explicó que el mercado laboral afronta una brecha generacional creciente que supone uno de los principales desafíos para la sostenibilidad empresarial. Según los estudios del Observatorio de la FP, el 81% de las oportunidades de empleo que se generarán hasta 2035 corresponderán a reemplazo por jubilaciones, lo que obliga a acelerar la incorporación de jóvenes cualificados y a actualizar las competencias de la población activa.

Noticias relacionadas

Tras esta presentación técnica tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron representantes institucionales, directores de centros de FP y empresarios y que estuvo centrada en la necesidad urgente de acometer una «transición sostenible» que lleve aparejada la preparación de nuevos profesionales con competencias actualizadas.