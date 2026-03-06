Comisiones Obreras de Baleares: "la precariedad laboral tiene rostro de mujer"

“La precarización laboral tiene rostro de mujer”. Con este contundente mensaje esta mañana dos de las responsables del sindicato Comisiones obreras en Baleares han querido denunciar una vez más la peor situación que sufren las mujeres con respecto a los hombres. Cati Ginard, responsable del área de acción social, y Mariángeles Aguiló, secretaria de ocupación, han presentado este año el informe anual sobre la situación laboral de la mujer y lo han hecho a pocos días de que se celebre el 8-M. Este informe pretende mostrar con datos la brecha salarial que continúa existiendo entre los dos géneros en el sistema laboral de Baleares.

Las dos sindicalistas han reiterado que, aunque socialmente se ha avanzado, sigue existiendo la figura de la mujer que desarrolla su horario laboral y que después inicia una nueva tarea al hacerse cargo del cuidado de sus hijos y de su casa. El informe confirma que todavía son muchas las mujeres que se ven obligada a solicitar una reducción de horario, bien para cuidar de sus hijos o para hacerse cargo de sus padres. Esta reducción no solo afecta a su sueldo, que se reduce de una manera drástica, sino que después se traduce en la pensión de jubilación. De hecho, según las estadísticas en estos momentos la diferencia de la jubilación entre un hombre y una mujer en Baleares alcanza los 428 euros al mes. Según las sindicalistas, esta situación arrastra a la mujer a una situación de “pobreza cronoficada”.

Las representantes del sindicato también afirman, y así lo recogen en el informe, que las mujeres firman peores contratos que los hombres, aunque el trabajo sea el mismo.

También denuncian que frente al mismo nivel de estudios, las empresas de Baleares siempre se decantan por contratar a un hombre, frente a una mujer, que se ve obligada a competir en el mercado laboral en inferiores condiciones.

El sindicato aboga por continuar trabajando en la negociación de los planes de igualdad en las empresas, porque se convierte en una herramienta para detectar estas brechas y aplicar soluciones. Esta herramienta, según CCOO, debe ir acompañada de una serie de medidas que faciliten la conciliación familiar, además de coincienciar en la cultura de la corresponsabilidad entre hombre y mujeres.

En cuanto a las cifras económicas que demuestran esta brecha, el estudio refleja que en Baleares cuatro de cada diez mujeres cobraron menos de 1,582 euros al mes. En cambio, en el caso de los hombres solo uno de cada cinco cobra menos de este sueldo.

Sobre el salario medio que se cobra en Baleares, el estudio cofirma que existe una diferencia de más de cien euros entre hombres y mujeres. Esta brecha se explica porque la mujer desarrolla las jornadas parciales y es la que más firma contratos temporales.

Aunque la descripción de la realidad es complicada, también es cierto que Baleares es una de las comunidades autónomas con una brecha salarial menor.