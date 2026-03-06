Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Comandante General de Baleares, Fernando Luis Gracia, se despide de las tropas y pasa a la reserva

Pasa a la situación de reserva después de cumplir los años perceptivos en los empleos de general de brigada y general de división

El comandante general de Baleares se despide de las tropas y pasa a la reserva

El comandante general de Baleares se despide de las tropas y pasa a la reserva / MINISTERIO DE DEFENSA

EP

Palma

El hasta ahora Comandante General de Baleares, Fernando Luis Gracia Herréiz, se ha despedido este viernes de las tropas y ha pasado a la situación de reserva.

Ha sido en un acto celebrado este mediodía en el acuartelamiento Jaume II de Palma en que el general también se ha despedido de la bandera.

Según ha informado el Ministerio de Defensa, Gracia pasa a la situación de reserva después de cumplir los años perceptivos en los empleos de general de brigada y general de división.

