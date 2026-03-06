El Comandante General de Baleares, Fernando Luis Gracia, se despide de las tropas y pasa a la reserva
Pasa a la situación de reserva después de cumplir los años perceptivos en los empleos de general de brigada y general de división
Palma
El hasta ahora Comandante General de Baleares, Fernando Luis Gracia Herréiz, se ha despedido este viernes de las tropas y ha pasado a la situación de reserva.
Ha sido en un acto celebrado este mediodía en el acuartelamiento Jaume II de Palma en que el general también se ha despedido de la bandera.
Según ha informado el Ministerio de Defensa, Gracia pasa a la situación de reserva después de cumplir los años perceptivos en los empleos de general de brigada y general de división.
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca