Centenares de personas protestan en Palma contra los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

Los ciudadanos de Palma han salido esta tarde para protestar y mostrar su oposición al ataque perpetrado por los ejércitos de Estados Unidos y de Israel contra Irán, una actuación militar que ya ha provocado miles de muertos.

La concentración se ha celebrado esta tarde a las seis en la plaza de las Tortugas y esta iniciativa la ha organizado las asociaciones Mallorca per la Pau, Mallorca per Palestina y Marxes per Palestina.

Los organizadores han denunciado que esta acción militar, iniciada la pasada semana, supone una gran amenaza para la paz internacional y representa un paso más hacia la escalada bélica que se concentra sobre el Oriente Medio.

Los ciudadanos que han asistiado a esta protesta, que es la primera que se celebra en Palma tras el ataque militar, también han denunciado que la acción militar supone un grave atentado al derecho internacional, que es el elemento legal que debe regir las relaciones entre estados. Los manifestantes también rechazan actuaciones de fuerza, en lugar del uso del diálogo, lo que pone en peligro la estabilidad mundial y la seguridad entre pueblos.

En la protesta se han leído manifiestos de protesta, en los que se ha dejado claro que estas intervenciones militares erosionan todos los acuerdos recogidos en la Carta de Derechos Humanos. Además, se ha recordado las miles de muertes de personas inocentes que se han producido tras los reiterados ataques y el sufrimiento que padece el pueblo iraní ante lo que se considera, a todas luces, como una guerra injusta, pero sobre todo un ataque cruel.