Arranca la concentración en Palma contra la guerra en Oriente Medio

Las entidades convocantes condenan lo que consideran una grave amenaza para la paz internacional y el "desprecio sistemático" al Derecho Internacional

Arranca la concentración en Palma contra la guerra en Oriente Medio

Arranca la concentración en Palma contra la guerra en Oriente Medio / Manu Mielniezuk

Redacción Mallorca

J.F. Mestre

Palma

La Plataforma Mallorca per la Pau, con el apoyo de Mallorca per Palestina y Marxes de Mallorca per Palestina, ha iniciado este viernes por la tarde una concentración en la plaza de les Tortugues de Palma, con cerca de 500 personas, en protesta por la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán y contra la escalada bélica en Oriente Medio.

Los asistentes muestran carteles de 'no a la guerra' y se escuchan canciones a favor de la paz.

Las entidades convocantes han manifestado su "más firme repulsa" ante una actuación que consideran una grave amenaza para la paz internacional y han denunciado el "desprecio sistemático" al Derecho Internacional y a los organismos multilaterales.

Las organizaciones critican la vulneración reiterada de la legalidad internacional y alertan de que las intervenciones militares unilaterales, basadas "en la lógica de la fuerza y no del diálogo", ponen en riesgo la estabilidad mundial y la seguridad de los pueblos. Asimismo, han denunciado el “genocidio” contra el pueblo palestino y la “pasividad” de la comunidad internacional ante la situación humanitaria, al tiempo que han rechazado que Mallorca pueda ser utilizada como plataforma logística en el marco de estrategias militares.

