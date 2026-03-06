Arranca la concentración en Palma contra la guerra en Oriente Medio
Las entidades convocantes condenan lo que consideran una grave amenaza para la paz internacional y el "desprecio sistemático" al Derecho Internacional
La Plataforma Mallorca per la Pau, con el apoyo de Mallorca per Palestina y Marxes de Mallorca per Palestina, ha iniciado este viernes por la tarde una concentración en la plaza de les Tortugues de Palma, con cerca de 500 personas, en protesta por la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán y contra la escalada bélica en Oriente Medio.
Los asistentes muestran carteles de 'no a la guerra' y se escuchan canciones a favor de la paz.
Las entidades convocantes han manifestado su "más firme repulsa" ante una actuación que consideran una grave amenaza para la paz internacional y han denunciado el "desprecio sistemático" al Derecho Internacional y a los organismos multilaterales.
Las organizaciones critican la vulneración reiterada de la legalidad internacional y alertan de que las intervenciones militares unilaterales, basadas "en la lógica de la fuerza y no del diálogo", ponen en riesgo la estabilidad mundial y la seguridad de los pueblos. Asimismo, han denunciado el “genocidio” contra el pueblo palestino y la “pasividad” de la comunidad internacional ante la situación humanitaria, al tiempo que han rechazado que Mallorca pueda ser utilizada como plataforma logística en el marco de estrategias militares.
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- 17 multas por entrar en la zona de bajas emisiones en Mallorca: un alemán tendrá que pagar 3.400 euros