Opinión

Matías Vallés

Matías Vallés

Aina Calvo no tiene de quién fiarse

El comisario José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional.

El comisario José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional. / GUILLEM BOSCH

La mallorquina Aina Calvo fue Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en España entre diciembre de 2023 y junio de 2025, sin enterarse del catálogo de prostitución del ‘caso Koldo’ ni de la espiral de acoso sexual en el seno del PSOE, su partido.

El premio a esta inacción fue el nombramiento más esotérico de los últimos tiempos, que elevó a Calvo a Secretaria de Estado de Seguridad. En este cargo se enteró lógicamente por los periódicos de que su subordinado y Director Adjunto Operativo de la Policía se enfrentaba a una querella por violación, presentada por una subordinada.

Para paliar el batacazo reputacional de la Policía, la siempre bien informada prensa madrileña llevaba días asegurando que se estudiaba el nombre de «la sustituta» del DAO. Por tanto, la antigua responsable de Igualdad ha elegido a otro hombre sesentón, José Luis Santafé. Se da la circunstancia de que procede de Balears como la Secretaria de Estado, lo cual obliga a preguntarse si se trata del único mando policial que conoce Calvo tras un año en el cargo.

El nombramiento demuestra que Calvo no tiene de quién fiarse. Está aislada en su búnker de un ministerio donde Marlaska amenaza con querellas a quien se atreva a decir que conocía los hechos que está obligado a conocer. En cuanto al agraciado, simboliza a la Jefatura que se movilizó a instancias de Bartolomé Cursach y que se jacta de ello. Una de las últimas actuaciones muy festejadas de dicha Policía consistió en personarse en un periódico para requisar información, en un acto bravío pero declarado posteriormente ilegal.

Sin olvidar que el exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Balears se encuentra ahora mismo encarcelado preventivamente, bajo la acusación de formar parte de una banda de narcotraficantes. Desde estas excelentes credenciales, Aina Calvo y Marga Prohens coinciden en premiar con cargos bipartidistas de postín a miembros de la Jefatura.

Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU han sobrevolado esta mañana Mallorca

El Govern confía en que Santafé, nuevo DAO de la Policía, sea "un altavoz en Madrid" sobre problemas de Baleares

José Luis Santafé, nuevo DAO: la apuesta de Aina Calvo para regenerar la cúpula policial

El Govern, sobre el ataque de EEUU a Irán: "No se podía mirar hacia otro lado, nos gustaría que el régimen de los ayatolás cayera"

Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca

La Aemet alerta de los restos de la borrasca Regina en Mallorca: fuertes lluvias acompañadas de tormenta
