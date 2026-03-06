La Aemet alerta de los restos de la borrasca Regina en Mallorca: fuertes lluvias acompañadas de tormenta
Durante el fin de semana también se espera granizo y un ligero descenso de las temperaturas nocturnas
Los últimos coletazos de la borrasca Regina se notarán en Mallorca durante este fin de semana. Las lluvias ya han hecho acto de presencia este viernes en la isla, con chubascos ocasionales acompañados de tormenta durante la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que la inestabilidad se mantendrá durante los próximos días.
Tormenta y granizo para el sábado en Mallorca
Este sábado 7 de marzo la Aemet prevé en Mallorca chubascos ocasionalmente fuertes que pueden ir acompañados de tormenta y granizo pequeño, sobre todo en la mitad este de Mallorca. Por la tarde, tenderá a predominio poco nuboso.
Las temperaturas nocturnas descenderán y los vientos serán de flojo a moderado, especialmente fuertes en Ibiza y Formentera, donde se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros.
Sigue la lluvia en Mallorca el domingo
Para el domingo 8 de marzo se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales en Mallorca. Además, se espera algún banco de niebla matinal. Las temperaturas nocturnas descenderán y las diurnas sufrirán pocos cambios.
