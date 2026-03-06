Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet alerta de los restos de la borrasca Regina en Mallorca: fuertes lluvias acompañadas de tormenta

Durante el fin de semana también se espera granizo y un ligero descenso de las temperaturas nocturnas

La Aemet alerta de los restos de la borrasca Regina en Mallorca: fuertes lluvias acompañadas de tormenta / MANU MIELNIEZUK

Duna Márquez

Daniel Hidalgo

Palma

Los últimos coletazos de la borrasca Regina se notarán en Mallorca durante este fin de semana. Las lluvias ya han hecho acto de presencia este viernes en la isla, con chubascos ocasionales acompañados de tormenta durante la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que la inestabilidad se mantendrá durante los próximos días.

Tormenta y granizo para el sábado en Mallorca

Este sábado 7 de marzo la Aemet prevé en Mallorca chubascos ocasionalmente fuertes que pueden ir acompañados de tormenta y granizo pequeño, sobre todo en la mitad este de Mallorca. Por la tarde, tenderá a predominio poco nuboso.

Las temperaturas nocturnas descenderán y los vientos serán de flojo a moderado, especialmente fuertes en Ibiza y Formentera, donde se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros.

TORMENTA EN PALMA

TORMENTA EN PALMA / MANU MIELNIEZUK

Sigue la lluvia en Mallorca el domingo

Para el domingo 8 de marzo se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales en Mallorca. Además, se espera algún banco de niebla matinal. Las temperaturas nocturnas descenderán y las diurnas sufrirán pocos cambios.

Radar meteorológico en directo

