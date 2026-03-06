"Me ha abierto los ojos": adolescentes defienden el taller feminista de la activista Marina Marroquí en Mallorca

La influencer y activista feminista Marina Marroquí Esclápez (@marinamarroqui) ha publicado en sus redes sociales un vídeo con el testimonio de varios adolescentes que asistieron recientemente a una de sus charlas en Mallorca. La grabación, realizada tras una actividad en el Auditorio de Porreres con alumnado del IES Porreres, busca responder a los contenidos virales en internet que sostienen que los talleres de igualdad "radicalizan" a los jóvenes.

La intervención formó parte de las actividades impulsadas por la Mancomunitat Pla de Mallorca dentro del Plan Estratégico Participativo de Igualdad (PEPI), concretamente en el programa de educación afectiva y sexual que se desarrolla desde hace tres años. En este marco, Marroquí presentó la semana pasada el monólogo 'Eso no es sexo' ante estudiantes del instituto, una propuesta divulgativa que aborda las relaciones afectivas y sexuales desde el humor y la reflexión.

Estos monólogos pretenden enseñar a los adolescentes a identificar conductas como las coacciones, el chantaje, el acoso o distintas formas de violencia que a menudo se normalizan en las relaciones juveniles. Durante este año, más de 900 personas de la Mancomunitat Pla de Mallorca han participado en las distintas actividades del programa.

"Nunca había escuchado un tema así"

Tras la charla en Porreres, varios estudiantes se acercaron a la activista para agradecerle la sesión. Marroquí decidió entonces grabar sus impresiones y compartirlas en redes como respuesta a algunos vídeos que cuestionan este tipo de talleres. La propia activista explica que quiso mostrar la reacción real del alumnado después de la actividad. "Como llevo doce años haciendo talleres y nunca me ha pasado eso (que se radicalicen), he cogido a los chavales de hoy de Porreres, que se han quedado después a decirme cositas, y les he preguntado si querían grabarlo", señala en el vídeo.

En el texto que acompaña a la publicación, Marroquí asegura que durante más de una década ha impartido formaciones similares a más de medio millón de adolescentes y que, según su experiencia, la reacción habitual tras las sesiones es positiva. "Al final de mis talleres nunca he recibido odio ni insultos, solo cariño y gratitud", afirma.

En el vídeo aparecen cuatro jóvenes que habían asistido al monólogo y que accedieron a compartir brevemente su experiencia. Uno de ellos explica que la charla le resultó reveladora: "Me ha gustado mucho, me ha abierto los ojos". Otro estudiante reconoce que acudió sin expectativas, pero que cambió de opinión tras la actividad: "Cuando he venido y me han dicho de qué iba el taller al principio no me pensaba que me iba a hacer pensar ni nada, pero después de haber visto el taller me ha abierto los ojos como a mi compañero".

Un tercer alumno destaca que no había tratado antes este tipo de temas: "Yo la verdad que estoy muy contento porque nunca había escuchado un tema así y es verdad que también he abierto la mente y estoy muy contento por haber podido escuchar todo lo que ha dicho". Por último, otro de los jóvenes resume su valoración de forma breve: "A mí me ha gustado bastante".

Según explicó la activista en la publicación, los estudiantes se mostraron inicialmente algo tímidos al conocer el alcance de su perfil en redes sociales, aunque finalmente accedieron a participar en el vídeo para explicar cómo vivieron la charla.