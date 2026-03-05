Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre AgamaAccidente Conductora EbriaGasolina MallorcaViaje Barco Barcelona Palma
instagramlinkedin

Las urgencias de Son Espases vuelven a estar desbordadas: más de 75 pacientes esperan cama y uno de ellos lleva desde el domingo

El hospital suspende las cirugías programadas para liberar camas

En lo que va de año, ya sería al menos la tercera vez que se registra un pico de saturación de esta magnitud

La puerta de las urgencias de Son Espases.

La puerta de las urgencias de Son Espases.

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

El servicio de Urgencias del hospital Son Espases vuelve a estar colapsado. En estos momentos, 77 pacientes están pendientes de ser ingresados y los enfermos tienen que esperar varios días para conseguir una cama. El caso más extremo, según ha denunciado el sindicato UGT, es el de un paciente que lleva 94 horas (desde el domingo) esperando una cama en el servicio de Neurología, una situación que el sindicato califica de "inadmisible" en un hospital público.

La saturación, ha denunciado UGT en un comunicado, está afectando de forma directa tanto a los usuarios como a los profesionales. Según el sindicato, la falta de espacio y de camas disponibles obliga a ubicar a pacientes en camillas en zonas que no están preparadas para la asistencia, como áreas de paso o espacios destinados habitualmente a butacas para las salas de espera, con el consiguiente impacto en la seguridad, la intimidad y la calidad asistencial. El sindicato alerta también del "desgaste físico y emocional" del personal, que trabaja "bajo una presión constante".

En todo caso, desde el martes se están suspendiendo intervenciones quirúrgicas programadas (no oncológicas ni urgentes) para dejar camas libres y tratar de descongestionar el embudo en urgencias. Este jueves también se habría cancelado programación quirúrgica de tarde.

UGT sostiene que el episodio confirma que las medidas adoptadas hasta ahora "no están funcionando" y que el plan de contingencia diseñado para los picos de presión asistencial es "insuficiente". El sindicato reclama medidas urgentes y estructurales para evitar que la situación se repita de forma sistemática y advierte de que "no se puede normalizar" que los pacientes tengan que esperar varios días en urgencias para poder ingresar ni que los profesionales tengan que trabajar en un ambiente de saturación "permanente".

Noticias relacionadas

En lo que va de año, ya sería al menos la tercera vez que se registra un pico de saturación de esta magnitud.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • urgencias
  • Son Espases
  • UGT
  • Colapso urgencias Mallorca
  • Hospital de Son Espases
  • Hospital Son Espases
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
  2. Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
  3. Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
  4. Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
  5. Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
  6. 17 multas por entrar en la zona de bajas emisiones en Mallorca: un alemán tendrá que pagar 3.400 euros
  7. Agentes de viajes de Baleares: se abren rutas alternativas para volver a casa tras el cierre aéreo en Oriente Medio
  8. Un colegio de Palma, líder mundial en lectura en inglés entre más de 9.000 escuelas

Son Espases deja de recibir ambulancias por el colapso de Urgencias y las deriva a otros hospitales

Son Espases deja de recibir ambulancias por el colapso de Urgencias y las deriva a otros hospitales

¿Pueden los residentes de Ibiza, Formentera y Menorca solicitar la Tarjeta Única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca?

¿Pueden los residentes de Ibiza, Formentera y Menorca solicitar la Tarjeta Única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca?

Colas en Palma por un mercadillo vintage donde toda la ropa cuesta 9 euros

Colas en Palma por un mercadillo vintage donde toda la ropa cuesta 9 euros

Las urgencias de Son Espases vuelven a estar desbordadas: más de 75 pacientes esperan cama y uno de ellos lleva desde el domingo

Las urgencias de Son Espases vuelven a estar desbordadas: más de 75 pacientes esperan cama y uno de ellos lleva desde el domingo

Mallorquinas atrapadas en Abu Dhabi: "Veíamos los misiles explotar en el aire desde el aeropuerto"

Mallorquinas atrapadas en Abu Dhabi: "Veíamos los misiles explotar en el aire desde el aeropuerto"

Las gasolineras low cost de Mallorca disparan la facturación: "Ha empezado la psicosis por el temor a la subida de los combustibles"

Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma

Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma

Baleares ya tiene el metro cuadrado más caro de España: esto cuesta de media comprar un piso de 80 m²

Tracking Pixel Contents