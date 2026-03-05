Las urgencias de Son Espases vuelven a estar desbordadas: más de 75 pacientes esperan cama y uno de ellos lleva desde el domingo

El servicio de Urgencias del hospital Son Espases vuelve a estar colapsado. En estos momentos, 77 pacientes están pendientes de ser ingresados y los enfermos tienen que esperar varios días para conseguir una cama. El caso más extremo, según ha denunciado el sindicato UGT, es el de un paciente que lleva 94 horas (desde el domingo) esperando una cama en el servicio de Neurología, una situación que el sindicato califica de "inadmisible" en un hospital público.

La saturación, ha denunciado UGT en un comunicado, está afectando de forma directa tanto a los usuarios como a los profesionales. Según el sindicato, la falta de espacio y de camas disponibles obliga a ubicar a pacientes en camillas en zonas que no están preparadas para la asistencia, como áreas de paso o espacios destinados habitualmente a butacas para las salas de espera, con el consiguiente impacto en la seguridad, la intimidad y la calidad asistencial. El sindicato alerta también del "desgaste físico y emocional" del personal, que trabaja "bajo una presión constante".

En todo caso, desde el martes se están suspendiendo intervenciones quirúrgicas programadas (no oncológicas ni urgentes) para dejar camas libres y tratar de descongestionar el embudo en urgencias. Este jueves también se habría cancelado programación quirúrgica de tarde.

UGT sostiene que el episodio confirma que las medidas adoptadas hasta ahora "no están funcionando" y que el plan de contingencia diseñado para los picos de presión asistencial es "insuficiente". El sindicato reclama medidas urgentes y estructurales para evitar que la situación se repita de forma sistemática y advierte de que "no se puede normalizar" que los pacientes tengan que esperar varios días en urgencias para poder ingresar ni que los profesionales tengan que trabajar en un ambiente de saturación "permanente".

En lo que va de año, ya sería al menos la tercera vez que se registra un pico de saturación de esta magnitud.