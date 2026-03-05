Las tiendas de Mallorca, decepcionadas con el resultado de las rebajas de invierno

El pequeño comercio de Mallorca, representado a través de la asociación Pimeco, está muy decepcionado con los resultados de la última campaña de rebajas de invierno, que ha terminado hace pocos días. Las tiendas han ingresado mucho menos dinero que en campañas anteriores, lo que lleva al sector a plantearse que el actual modelo de rebajas está agotado y es necesario que el pequeño comercio busque otras fórmulas para atraer al cliente, ante la fuerte competencia que representan los centros comerciales y las grandes firmas, que tienen una mayor capacidad para ofrecer descuentos.

La patronal de Pimeco, presidida por Carolina Domingo, ha realizado una encuesta entre sus afiliados, para conocer de cerca cúal ha sido el resultado de la última campaña de descuentos. Y el resultado es muy negativo. Así, el 55,4% de los comerciantes asegura que ha ingresado menos dinero en ventas que el año pasado; el 37.5% ha igualado las ventas y solo un 7,1% ha facturado más que el año anterior. Es decir, el sector ha dejado de confiar en que estas campañas salvarán los resultados anuales, porque los datos indican lo contrario.

Carolina Domingo presentó los datos de esta encuesta / J.F.M.

Por sectores, el más castigado ha sido el comercio de moda y complementos. Los ingresos de las tiendas pequeñas se han reducido en más de un 60%, pero esta situación negativa también se ha extendido hacia los comercios dedicados a la decoración y a la venta de zapatos.

El estudio detalla también que casi el 20% de los establecimientos han registrado variaciones negativas entre el 10 y el 20%. En cambio, un porcentaje del 9% calcula estas reducción de ventas entre el 20 y el 50%. Carolina Domingo ha advertido que estas cifras supone para el comerciante una gran dificultad para planificar el futuro del negocio, y por tanto afronta la posibilidad de verse obligado a bajar la persiana y cerrar el comercio.

La presidenta de esta patronal recordó que históricamente las rebajas contribuían a liquidar todo el material almacenado y suponía el periodo de mayores ingresos, que permitían la supervivencia durante el resto del año. Sin embargo, esta pasada campaña la sensación de los comerciantes es que los clientes, no solo han comprado menos, sino que sobre todo han gastado menos dinero. De hecho, según Domingo, se está detectando un cambio en el comportamiento del cliente, que si bien es cierto que entra en las tiendas y observa los productos, le cuesta mucho realizar compras.

Desde este colectivo que representa al pequeño comercio local, el problema tiene su origen en que las grandes firmas o los centros comerciales realizan campañas de promoción o de grandes descuentos durante todo el año, tras la liberación del sector, pero las tiendas no pueden ofrecer estas rebajas de precios, porque si lo hicieran, desaparecerían.

La estadística elaborada por esta patronal refleja el sentimiento negativo que tienen en estos momentos los pequeños comerciantes, que consideran que esta última campaña de rebajas ha sido “floja” o incluso “muy floja”. Esta sensación es generalizada, ya que solo el 16% de los comerciantes asegura que ha vendido por encima de sus previsiones.

Esta claro que el nuevo modelo de rebajas no agrada a la mayoría del sector, como señaló Carolina Domingo, que aseguró que este sistema de constantes ofertas lo único que hace es beneficiar a los grandes comercios y no a los pequeños.

El comercio local se está planteando nuevas iniciativas para ir recuperando el espacio de negocio que ha perdido ante este nuevo modelo de ofertas de productos. La presidenta de Pimeco ha recordado que las pequeñas tiendas representan el corazón de Palma y de los pueblos de Mallorca, ya que gracias a ellas las calles se llenan de luz y se contribuye a la distribución de la riqueza. Por lo tanto, uno de los objetivos de la patronal es conseguir la ayuda de las instituciones, para que les apoye a mantener este sector que ha sido tan importante para la economía de la isla. La nueva estrategia pasa por aprovecharse de las redes sociales, que según Domingo, ayudan a destacar la calidad y la venta de productos locales, y destacó la imaginación y valentía que muestran los jóvenes que deciden abrir una pequeña tienda para vender objetos personalizados.

Los comerciantes también denuncian que los elevados precios que arrastra la insularidad supone un grave problema para competir con las tiendas de otras ciudades de la Península. El sector lleva años buscando fórmulas para que la administración les reconozca este factor insular, ya que tener una tienda abierta en una isla representa pagar más dinero por los transportes y por el alto precio de los locales. Sobre este asunto, la presidenta Domingo señaló que en las zonas comerciales más caras de Palma ya se están solicitando precios de alquiler que son inasumibles para la mayoría de comerciantes, que no tienen más remedio que situar sus negocios en zonas con menos tránsito, aunque ello suponga rebajar sus ingresos.

Lo cierto es que los representantes de este sector asegura que la mayoría de tiendas se encuentran con el agua que les alcanza el cuello, y que si no se recibe ayuda de la administración, o se adoptar otras medidas políticas, la situación económica actual les obligará a cerrar.