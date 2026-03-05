Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Son Espases deja de recibir ambulancias por el colapso de Urgencias y las deriva a otros hospitales

El hospital solo acepta casos muy urgentes o servicios que solo se prestan allí, como neurocirugía, mientras Son Llàtzer y otros centros absorben los traslados

Entrada del servicio de Urgencias del Hospital de Son Espases. / SUCESOS

Irene R. Aguado

Palma

El colapso que vive el servicio de Urgencias de Son Espases ha obligado al hospital a dejar de recibir ambulancias de forma generalizada y derivarlas a otros hospitales de Mallorca para aliviar la saturación asistencial, una medida excepcional que se adopta en las situaciones más extremas.

Según fuentes del hospital, durante esta mañana las ambulancias del 061 han sido redirigidas principalmente a hospitales como Son Llàtzer, cuyas urgencias presentan una situación más estable. Son Espases solo está aceptando los casos estrictamente necesarios e urgentes o aquellos que requieren servicios que únicamente se prestan en el hospital de referencia, como las urgencias de neurocirugía.

La medida refleja la magnitud de la presión asistencial que soporta el centro este jueves. En lo que va de turno de mañana solo han llegado seis ambulancias a Son Espases, cuando lo habitual es que reciba más de 25 traslados por turno.

Aunque los picos de saturación en el hospital de referencia son relativamente frecuentes, no es habitual que se llegue al punto de redirigir ambulancias de forma generalizada. Ahora mismo, en las urgencias de Son Espases hay más de 75 pacientes pendientes de ingreso y varios días de espera para conseguir una cama, lo que ha obligado también a suspender intervenciones quirúrgicas programadas para liberar plazas.

Mientras tanto, se intenta redistribuir la demanda entre otros hospitales de la isla para descongestionar el servicio de urgencias del centro de referencia.

