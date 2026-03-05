El sindicato USAE denuncia el "colapso de los hospitales de Mallorca"

El sindicato USAE ha denunciado el "colapso" de "los servicios de urgencias de todos los hospitales públicos de Mallorca", una situación que afecta especialmente a Son Espases, que esta mañana tenía más de 75 pacientes pendientes de ingreso.

La entidad sindical ha criticado además que el hospital de referencia haya tenido que "cerrar sus puertas" y aceptar únicamente urgencias no derivables, como por ejemplo casos de ictus, mientras el resto de pacientes están siendo redirigidos a otros centros de la isla.

La organización sindical también describe una situación de fuerte presión en otros hospitales. En el Hospital de Manacor, señala, 11 de los 14 boxes de urgencias están ocupados, mientras que en el área de observación 9 de las 12 camas están llenas y la unidad de críticos estaría sin camas disponibles. En Son Llàtzer, el sindicato contabiliza 28 pacientes en espera, con 15 en triaje, 18 pendientes de ingreso y cuatro pendientes de box, además de tres pacientes a la espera de valoración en psiquiatría.

Desde USAE atribuyen el origen de esta situación al aumento de la actividad quirúrgica derivado del Plan de Abordaje Integral de las Listas de Espera del Ib-Salut, que, según el sindicato, ha provocado que las camas hospitalarias estén ocupadas al 100%, lo que dificulta el ingreso de los pacientes procedentes de urgencias y acaba generando saturación en estos servicios.

Además, el sindicato critica que los planes de contingencia activados para hacer frente a los picos de presión asistencial no siempre van acompañados de refuerzos suficientes de personal, lo que estaría generando "estrés y ansiedad" entre los profesionales sanitarios.

"El estrés y la ansiedad a los que están sometidos los profesionales impide que puedan atender adecuadamente a los ciudadanos", afirma Alejandro Juan, responsable de USAE en Son Espases, que alerta de un aumento del 'síndrome de burnout' entre los técnicos sanitarios.

Desde el Ib-Salut, sin embargo, niegan de forma tajante que no haya camas libres en la unidad de cuidado intensivos (UCI) de Son Espases, tal y como afirma el sindicato. En todo caso, en el hospital de referencia han tenido que anular las cirugías no urgentes para liberar camas de hospitalización.