¿Pueden los residentes de Ibiza, Formentera y Menorca solicitar la Tarjeta Única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca?

Los residentes de Ibiza, Formentera y Menorca podrán solicitar desde la próxima semana la Tarjeta Única del transporte público de Mallorca, un nuevo título que permite viajar en el tren, el metro, la red de autobús interurbano TIB de la isla y en los autobuses de la EMT de Palma con una sola tarjeta.

Según ha informado el Govern balear, el trámite se abrirá el lunes 9 de marzo por vía telemática a través de la sede electrónica de la CAIB. Además, ese mismo día empezará la atención presencial en las islas mediante la colaboración de los consells insulares, de modo que los ciudadanos de Ibiza, Menorca y Formentera podrán disponer de este sistema, que ya funciona en Mallorca desde el mes de octubre.

Con esta ampliación, el Govern da un paso más en la implantación de la tarjeta única, fruto de la colaboración con el Ayuntamiento de Palma para unificar los títulos de transporte. Hasta ahora, para desplazarse por Mallorca era habitual necesitar más de una tarjeta según el servicio utilizado; con la tarjeta única se simplifica el acceso al transporte público en la isla.

Solicitud online y recogida en Ibiza, Formentera o Menorca

A partir del lunes 9, la tarjeta única se podrá solicitar por internet y, una vez tramitada, el usuario podrá recogerla en el punto que elija entre los habilitados en Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera.

Paralelamente, desde ese día también se podrá tramitar de forma presencial en los puntos de emisión de Mallorca y, en el caso de Ibiza y Formentera, en oficinas de sus consells insulares.

En Ibiza se podrá solicitar y recibir la tarjeta en las oficinas del Consell, con cita previa, en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del edificio de la avenida de España, 49. En Formentera, la solicitud se podrá realizar en las oficinas de atención ciudadana del Consell en Sant Francesc (calle Ramon Llull, 6) y Sant Ferran (calle Tarragona, 26).

Cerca de 92.000 tarjetas emitidas desde octubre

Desde el lanzamiento de la tarjeta única a principios de octubre, se han emitido cerca de 92.000 tarjetas, dentro de un periodo de transición para implantar este nuevo sistema.

En ese proceso, el Govern recuerda que la Tarjeta Ciudadana de Palma dejará de funcionar como título de transporte en los buses de la EMT a partir del 1 de abril, aunque se mantendrá para otros usos. Los usuarios que solo tengan Tarjeta Ciudadana y no dispongan de la tarjeta intermodal del TIB deberán solicitar la nueva Tarjeta Única de forma gratuita en cualquiera de los puntos de emisión. En cambio, quienes ya cuenten con la Tarjeta Intermodal no deberán hacer ningún trámite, ya que seguirá siendo válida.

El Govern indica que toda la información sobre puntos de emisión y documentación necesaria puede consultarse en los canales oficiales del TIB y en la sede electrónica de la CAIB.