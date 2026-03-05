Lengua
El RCD Mallorca, el Atlético Baleares y otros trece clubes de fútbol mallorquines se suman al Correllengua Agermanat
Las entidades deportivas de la isla se apuntan a la iniciativa que recorrerá más de 1.500 kilómetros
El RCD Mallorca, el Atlético Baleares, la UD Poblense, el CE Constància, el CE Andratx, la UE Porreres, la UE Petra, el CDA Llubí, el CD Sant Jordi, la UEF Santa Maria, el CD Felanitx, el CD s’Horta, el CE Xilvar, el FC Maria de la Salut, y el CE Sineu se han adherido al Correllengua Agermanat 2026, una iniciativa que recorrerá los territorios de habla catalana en defensa y promoción de la lengua.
Con estas adhesiones, una quincena de clubes de fútbol mallorquines se suman a las más de 1.000 entidades que dan apoyo al Correllengua Agermanat en todos los territorios de habla catalana. El objetivo es reforzar el compromiso con la normalización lingüística y reivindicar el catalán como lengua y herramienta también en el ámbito deportivo y del ocio.
Del 19 de abril al 5 de mayo
El Correllengua Agermanat 2026 se celebrará del 19 de abril al 5 de mayo recorrerá más de 1.500 kilómetros, con paso por unos 500 municipios y parada en unas 80 localidades. El recorrido irá de Prada de Conflent al Alguer, pasando por ciudades como Valencia, Palma y Barcelona.
Los clubes adheridos destacan por su arraigo histórico al territorio —en algunos casos con más de cien años de trayectoria— y reafirman así su compromiso con la lengua y la cultura propias de Mallorca. Los más representativos son el Mallorca, que milita en Primera División; además de Baleares, Poblense, Andratx y Porreres, de Segunda RFEF.
