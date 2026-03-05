El PSIB reclama el traspaso de las competencias de transporte terrestre y ferroviario al Consell de Mallorca

El PSIB ha reclamado el traspaso de las competencias de transporte terrestre y ferroviario al Consell de Mallorca con el objetivo de unificarlas con las de carreteras y, de este modo, poder diseñar "la movilidad de la Mallorca del futuro". Se trata de una moción que los socialistas defenderán en el próximo pleno de la institución insular y que este jueves han presentado los consellers Catalina Caldera y Jaume Mateu.

Cladera, portavoz del grupo socialista en el Consell, ha definido la iniciativa como una "contramoción" a la que presentará el PP relativa a la aprobación del convenio de carreteras, a la que ya ha adelantado que votarán en contra.

A su parecer, la política de movilidad del presidente insular, Llorenç Galmés, "no es integral, ni sostenible, ni va dirigida a mejorar la red viaria". "Solo piensa en carreteras, ya lo demostró con sus promesas electorales", ha criticado.

Para darle la vuelta a esta situación, los socialistas tratarán de conseguir el apoyo del pleno para instar al Govern la creación de la comisión correspondiente para hacer efectivo el traspaso de las competencias en materia de transporte terrestre y ferroviario al Consell de Mallorca.

Es una competencia que está prevista en el Estatut d'Autonomía y que otros consells insulares ya tienen, ha subrayado Mateu. "Permitiría que el Consell de Mallorca no solo trabaje en carreteras sino también en transporte público, dando así solución a los problemas de movilidad", ha apuntado.

Además, ha añadido, permitiría unificar en un solo presupuesto todas las inversiones en materia de movilidad y, por ejemplo, diseñar si las conexiones entre los municipios pueden hacerse a través de nuevas carreteras o del transporte público.

La moción también busca reclamar la ampliación de los recursos destinados a inversiones en materia de transporte público y ferroviario a través de los fondos de insularidad y europeos, a plantear un calendario de reuniones para culminar un nuevo convenio de financiación en un plazo máximo de un año, a ejecutar de forma prioritaria como el tranvía de Palma o el tren de Llevant y a tramitar con urgencia la ley de limitación de entrada de vehículos.

Sobre este último asunto ha incidido Cladera, quien ha recriminado a Galmés que votara en contra de la proposición de ley que los socialistas llevaron la semana pasada al pleno mientras la del equipo de gobierno, prácticamente idéntica, lleva "casi un año escondida en un cajón".

"La semana pasada comprobamos que había apoyo suficiente de los partidos de la oposición, el único apoyo que no tiene el PP es el de Vox. Pero el PP tiene la última palabra, si quiere la tramita y si no quiere, no. Nosotros les hemos ofrecido negociación, pero no hemos sido invitados nunca", ha lamentado.

Respuesta del PP

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha respondido a los socialistas recriminándoles que presenten una moción "populista" y ha reivindicado el trabajo que está haciendo el equipo de gobierno en materia de carreteras.

"Cladera intenta presentar mociones del mismo tema, de movilidad, para tapar que durante ocho años no hizo ninguna actuación importante, pero debe entender que su tiempo ya ha pasado", ha sostenido.

A su parecer, la oposición debería consesuar las iniciativas que lleva al pleno "con altura de miras" y asistir a las reuniones a las que se les convoca, algo que según ella no ha hecho la portavoz del PSIB.

Sobre la ley de limitación de vehículos, Riera ha considerado que quien debe decidir si está lista son "el sector y el departamento de Carreteras, no la señora Cladera".

"La ley es un tema delicado, que afecta a los mallorquines, a los transportistas, a los autónomos... y se debe consensaur con todo el mundo. Lo que deben hacer es no poner palos en las ruedas. Lo importante es que la ley esté lo más consensuada posible, no correr más", ha zanjado.