Piden a la Fiscalía que investigue al Govern por la falta de camas en las urgencias hospitalarias
La asociación Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Baleares que investigue al Govern por la falta de camas en los servicios de urgencias de los hospitales públicos.
En un escrito dirigido al teniente fiscal, Adrián Salazar, considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de dejación de funciones.
Para la asociación, el Ejecutivo autonómico "no puede alegar que desconoce" la situación que se vive en las urgencias hospitalarias, donde hay pacientes que no pueden ser ingresados por falta de camas.
Pese a ser conocedores de ello, ha subrayado, el Govern, con su "inacción e irresponsabilidad", pone en riesgo a los pacientes que acuden a los hospitales.
El Defensor del Paciente ha instado a la Fiscalía a iniciar una investigación de oficio que permita la "depuración de responsabilidades".
Este mismo jueves el Hospital Universitario de Son Espases ha decidido paralizar toda la actividadquirúrgica programada y no urgente ante el nuevo "colpaso" que, según los sindicatos, se vive en las urgencias.
De acuerdo con datos del IbSalut, hay al menos 75 pacientes esperando a ser ingresados. Tanto USAE como UGT han asegurado que algunos de ellos llevan más de 80 horas de espera.
