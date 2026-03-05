Max Kownatzki, director de Eurowings: “Nuestro crecimiento en Mallorca aún no ha terminado”

Su viaje de trabajo más importante aún está por llegar: el nuevo director de Eurowings, Max Kownatzki, todavía no ha estado en Mallorca, el destino clave de su aerolínea. El hasta ahora CEO de la aerolínea vacacional SunExpress asumió el cargo hace apenas cuatro semanas. El sucesor de Jens Bischof solo ha estado una vez en Mallorca, y apenas durante tres horas: voló en una Cessna desde Vilajoiosa, en la Costa Blanca —donde desde hace muchos años tiene una segunda residencia— para una breve visita a la isla. Kownatzki posee licencia de piloto comercial.

¿Cómo afecta la guerra en Oriente Próximo a Eurowings?

Naturalmente estamos todos preocupados por la evolución en Oriente Próximo. Sin embargo, Eurowings solo opera algo menos de 30 frecuencias semanales hacia esa región en crisis. En comparación con más de 400 vuelos semanales a Mallorca, es una proporción muy pequeña. Si miramos el total de nuestros asientos, Oriente Próximo representa apenas el 2,5 %.

Aun así, desde el punto de vista empresarial también debe ser doloroso, ¿no?

Las pérdidas por el cierre del espacio aéreo son dolorosas, pero quedan en segundo plano frente a la escalada geopolítica: se trata de personas que están en hoteles esperando poder regresar a casa de forma segura. Por eso ahora estamos movilizando todos los recursos, por ejemplo para evacuar de la región a los clientes de nuestro turoperador Eurowings Holidays.

¿De cuántos pasajeros estamos hablando?

Según la Asociación Alemana de Agencias de Viaje, actualmente hay unos 30.000 turistas alemanes en la zona, entre ellos alrededor de 300 clientes de Eurowings Holidays.

Eurowings había apostado fuerte por la ruta a Dubái y por ampliar conexiones con los países del Golfo. ¿Queda eso ahora en suspenso?

La ampliación de nuestra red hacia el Golfo sirve sobre todo para suavizar la fuerte estacionalidad de una aerolínea vacacional y poder ofrecer destinos soleados atractivos también en invierno. Además, reduce nuestra gran dependencia de los destinos del Mediterráneo occidental, especialmente Mallorca. La situación actual no permite hacer una previsión seria sobre cómo evolucionará la región del Golfo a medio plazo.

La sensación de que se trata de un destino seguro probablemente se ha perdido.

Acabo de trabajar seis años en Turquía, donde vivimos acontecimientos graves como la pandemia de coronavirus o el terremoto de 2023, que causó más de 100.000 víctimas. Después de esos hechos, las reservas se recuperaron mucho más rápido de lo que los expertos habían pronosticado. A menudo, las crisis regionales solo provocan un desplazamiento temporal de los flujos turísticos.

Max Kownatzki / Anke Walter

Hablemos de algo positivo: Mallorca. Se oye que Eurowings quiere ampliar su base en Palma.

Ya tenemos ocho aviones estacionados en Palma y, con 1.000 empleados, somos ya un gran empleador en la isla. Mallorca representa en plena temporada de verano casi un tercio de nuestro negocio, también porque conectamos Palma con 26 aeropuertos. Como cada año conseguimos convencer a más clientes para que vuelen con Eurowings, nuestra trayectoria de crecimiento aún no ha terminado. Con iniciativas como el nuevo Premium BIZ Seat también nos volvemos atractivos para un público cada vez más amplio.

¿Cómo se presenta la temporada?

Las reservas del primer trimestre nos hacen ser optimistas. La demanda es absolutamente estable pese a un entorno complicado. Sin embargo, de cara al verano observamos una mayor sensibilidad al precio por parte de nuestros clientes.

Eso significa que los vuelos podrían abaratarse si uno espera un poco.

(Ríe.) Los mejores precios suelen encontrarse cuando los aviones todavía no están muy llenos. En los últimos años rara vez ha sido una buena idea apostar por el “last minute” en el caso de Mallorca.

Sin caer en lenguaje publicitario: ¿qué ofrece Eurowings a los clientes que Ryanair no ofrece?

Un producto de tanta calidad como el Premium BIZ Seat, estoy seguro, Ryanair nunca lo introduciría. Con nosotros se puede cambiar el vuelo de forma flexible hasta 40 minutos antes de la salida, hay asientos centrales libres incluso en las filas traseras, acceso al programa Miles & More, salas VIP para clientes con estatus y mucho más. Los clientes en Alemania valoran ciertos estándares de producto y servicio. No solo quieren volar de A a B, sino sentirse bien atendidos y cómodos a bordo.

El jefe de Ryanair, Michael O’Leary, critica las tasas aeroportuarias y al gobierno español. ¿Está de acuerdo con él?

Es cierto que las tasas en el transporte aéreo suponen en general una carga enorme. Actualmente representan alrededor del 30 % de nuestros costes y han contribuido a que el sector aéreo en Alemania quede cada vez más rezagado. Allí los costes son seis veces más altos que en España. Como resultado, muchas aerolíneas están evitando operar en Alemania.